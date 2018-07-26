«Шелковый путь-2018»: лидерам не до жиру

538-километровый этап из Астрахани в Волгоград стал самым протяженным во всей гонке и не позволил расслабиться никому из участников. И особенно непросто пришлось, пожалуй, лидерам гонки.

Обмен Toyota на багги

Катарец Нассер Аль-Аттия все же решил продолжить борьбу, несмотря на то, что механикам не удалось вернуть его пикапу Toyota Hilux передний привод — в итоге спецучасток титулованный гонщик преодолел на необычном вынужденном багги.

Если остальные машины в гонке полноприводные или с задними ведущими, то у двукратного чемпиона Dakar автомобиль был с приводом на переднюю ось и при этом перегревался передний дифференциал и барахлила электрика!