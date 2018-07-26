«Шелковый путь-2018»: лидерам не до жиру

538-километровый этап из Астрахани в Волгоград стал самым протяженным во всей гонке и не позволил расслабиться никому из участников. И особенно непросто пришлось, пожалуй, лидерам гонки.
Обмен Toyota на багги
Катарец Нассер Аль-Аттия все же решил продолжить борьбу, несмотря на то, что механикам не удалось вернуть его пикапу Toyota Hilux передний привод — в итоге спецучасток титулованный гонщик преодолел на необычном вынужденном багги.
Если остальные машины в гонке полноприводные или с задними ведущими, то у двукратного чемпиона Dakar автомобиль был с приводом на переднюю ось и при этом перегревался передний дифференциал и барахлила электрика!
Правда, особых проблем для гонщика это не создало. Он добрался до финиша этапа, а на биваке механики сделали всё, чтобы вернуть машине 4WD — спасло то, что из Бельгии команда Overdrive организовала доставку нового дифференциала. Аль-Аттия и в шутку, и всерьез пообещал после этого выиграть оставшиеся этапы.
Победа MINI и провал Peugeot
Гарри Хант, вырвавшийся было в лидеры гонки, за последние дни не просто упустил эту позицию, но и потерял все шансы на победу. К техническим проблемам накануне добавился сломанный двигатель на его Peugeot. Что касаемо Маттьё Серрадори, то он не смог показать хороший результат из-за сломавшихся на его багги дворников!
Ну а у MINI все хорошо — араб Язид Аль-Раджи, не выиграв ни одного этапа, продолжает лидировать в гонке, а его напарник испанец Нани Рома добился первой для себя победы на спецучастке «Шелкового пути-2018», но это вряд ли на что-то сможет повлиять.
У Андрея Рудского срезало шпильки на одном из колес, что вылилось в два часа потерянного времени, а Денис Кротов вовсе разложил свой BMW X3, поставив крест на хорошем результате в гонке.
Сцепление ломается, рама трескается
У «ГАЗ Рейд Спорт» проблем избежали только две машины. «Соболь» Александра Русанова легко добрался до финиша как и «Садко Next» Михаила Шкляева, а вот на «Соболе» Ивана Самарина неполадки со сцеплением сказались на его темпе, а вот Болеслав Левицкий вовсе приехал на бивак на «Садко Next» с треснувшей рамой! Но механики потрудились на славу и смогли вернуть машины в состояние «как новенькая».
Кольцевому гонщику Самарину «Шелковый путь» продолжает не только подкидывать проблемы, но и новые знания — Ивана классические раллисты Евгений Суховенко и Алексей Игнатов обучили езде в две педали, что сразу же принесло свои результат: атаковать барханы стало легче.
В Overdrive над Toyota Hilux Нассера Аль-Аттии механики трудятся буквально не покладая рук
Пожалуй, только на «Шелковом пути» автомобиль может быть припаркован прямо в центре лагеря
Женские критические дни
В категории T2 россиянка Анастасия Нифонтова лишилась лидерства в классе, потеряв массу времени из-за остановки на трассе. А вот в T3 российский дуэт Марии Опариной и Таисии Штаневой пусть и не выиграл спецучасток, но первое место в общей классификации гонки сохранил.
Лидер «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников тоже столкнулся с проблемами и упустил лидерство в пользу напарника Андрея Каргинова, но… Последний и еще два гонщика получили штрафы и в итоге Сотников все так же первый, Каргинов — второй, Айрат Мардеев — третий.
Предпоследний рывок к мавзолею
Шестой спецучасток «Шелкового пути» из Волгограда в Липецк станет предпоследним этапом гонки. 317 километров боевой дистанции приведут машины к финальной стадии ралли-марафона — дальше будет только финиш на Красной площади в Москве.