Будует ли Porsche участвовать в Чемпионате мира по ралли, решат зрители

Судя по всему, купе получит 3,8-литровый оппозитный двигатель, который работает в паре с шестидиапазонной роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Гражданский Cayman GT4 с подобным мотором может разогнаться до первой сотни за 4,4 секунды и набрать максимальную скорость 295 км/ч.

Представители Porsche рассказали, что компания собирается принять решение о дальнейшем участии в Чемпионате мира по ралли по результатам заезда в «Ралли Германии»: специалисты бренда будут собирать отзывы зрителей с места проведения гонки, и по итогам опроса сделают выбор, ехать на WRC (World Rally Championship) или нет.

Напомним, что ADAC Rally Germany-2018 пройдет с 16 по 19 августа в Саарланде. За штурвал испытательного суперкара сядет неподражаемый французский гонщик Ромен Дюма, чемпион мира по гонкам на выносливость, четырехкратный победитель заездов по подъему на гору Пайкс-Пик.

Надо сказать, что Porsche не работала над раллийными машинами больше трех десятилетий, и уик-энд «Ралли Германии» покажет, к чему приведут первые за столько лет неуверенные шаги в этом направлении.