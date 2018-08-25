Баха «Великая степь. Волга»: едем быстро, но аккуратно

Интрига Чемпионата России-2018 по ралли-рейдам закручивается все туже. Несколько экипажей идут ноздря в ноздрю. И кто не то что выиграет, а вообще дойдет до финиша — неизвестно, ведь и полноценное участие в подобной гонке, и уж тем более победа в ней складываются из многих составляющих — мастерства пилота, холодной голвовы штурмана, надежности техники……
Над бескрайней саратовской степью кружили геликоптеры. Это пилоты вертолетного полка, базирующегося на местном аэродроме, отрабатывали учебные задачи.
Однако 23 августа летчики с большим интересом посматривали вниз: под ними с огромной скоростью по степи неслись гигантские буруны пыли, в которых с трудом просматривались боевые машины российских гонщиков. В этот день стартовал первый этап бахи «Великая степь Волга», входящей в российский Чемпионат по ралли-рейдам.
Утробный рев вертолетных двигателей мешал механикам: они вслушивались и издалека, по звуку, определяли — какая машина скоро появится. На гонке случается всякое: прошлый этап Чемпионата России был отмечен страшной аварией экипажа Владимира Васильева: тогда сухие пески окрасились кровью…
Соревнования проходят в пяти дисциплинах:Т1 — гоночные прототипы, Т2 — подготовленные серийный внедорожники, Т3 — багги и «Рейд Спорт» (и еще все участники занимают места в абсолютном зачете). Отдельно соревнуются мотоциклисты — это этап российского Чемпионата кросс-ралли.
Казалось, что день легкий
Первый день, как сказал руководитель команды «ГАЗ Рейд Спорт» Вячеслав Субботин — «лайтовый». Цена победы тут не столь высока, как в последующие. Дело в том, что турнирная таблица первого 8-километрового участка лишь расставляет машины на старте следующего дня. Самые быстрые встанут вперед, а остальным придется глотать пыль позади. И в этом есть логика: если поставить потенциального чемпиона в конец старта, то ему придется обгонять идущих впереди, что добавляет лишнюю нервозность, да и на безопасности сказывается не лучшим образом.
Первым стартовал один из лидеров российского чемпионата Владимир Васильев. Неопытный человек вряд ли сможет опознать в боевой машине Васильева MINI Cooper Contryman. Милашка Cooper кардинальным образом преобразился и стал грозным раллийным автомобилем. И на именитого гонщика, и на его машину с интересом посматривали и эксперты.
Дело в том, что на прошлом этапе чемпионата России Владимир Васильев и его штурман Константин Жильцов очень крепко «разложились». От машины остались «рожки да ножки», и лишь системы безопасности позволили экипажу выйти из аварии практически без травм. Опытные механики смогли в короткие сроки отремонтировать автомобиль. Хотя это не совсем верно: по сути они собирали машину заново. Восставший из пепла подобно легендарной птице Феникс, MINI Cooper Contryman снова на гоночной трассе. Васильев выступил достойно и показал лучший результат в этот день — первое место в абсолютном зачете.
ГАЗ — это команда
Один из основных претендентов на чемпионский кубок — команда «ГАЗ Рейд Спорт» — выставила четыре машины. Две ГАЗель Next и два «Соболь 4х4». Пилот Алексей Суховенко поясняет:
— Понятно, любой настоящий спортсмен всегда должен стремиться прийти первым к финишу. Но сегодня важно не поддаваться эмоциям и машину не разложить. Поэтому едем быстро, но аккуратно…
Экипажи «ГАЗ Рейд Спорт» заняли второе и третье места в категории рейд-спорт, Александр Русанов приехал пятый в «абсолюте». До победы всего ничего, но «газовцам» нелегко: под капотом «Газелей» и «Соболей» заводские серийные моторы, мощность которых увеличена до 200 л. с. А, скажем, «Нива» одного из конкурентов, построенная для категории Т1, оснащена 320-сильным мотором производства BMW.
В общем, как кричал в фильме «Место встречи изменить нельзя» водитель «Фердинанда» — «у него мотор втрое». На чемпионате России звать Глеба Егорыча смысла нет, стрелять не станет. Все покажет мастерство экипажа.