Баха «Великая степь. Волга»: едем быстро, но аккуратно

Над бескрайней саратовской степью кружили геликоптеры. Это пилоты вертолетного полка, базирующегося на местном аэродроме, отрабатывали учебные задачи.

Однако 23 августа летчики с большим интересом посматривали вниз: под ними с огромной скоростью по степи неслись гигантские буруны пыли, в которых с трудом просматривались боевые машины российских гонщиков. В этот день стартовал первый этап бахи «Великая степь Волга», входящей в российский Чемпионат по ралли-рейдам.

Утробный рев вертолетных двигателей мешал механикам: они вслушивались и издалека, по звуку, определяли — какая машина скоро появится. На гонке случается всякое: прошлый этап Чемпионата России был отмечен страшной аварией экипажа Владимира Васильева: тогда сухие пески окрасились кровью…