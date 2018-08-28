Баха «Великая степь. Волга» финишировала в Саратове

В первый день участников ждали традиционные административные и технические проверки, после которых на Театральной площади Саратова был дан торжественный старт гонке. После процедуры подиума спортсмены направились на первый гоночный спецучасток, именуемый «Пролог», протяженностью всего 7 километров. Несмотря на небольшую длину для некоторых экипажей он стал достаточно сложным. Так, ульяновский экипаж на «Калине», выступающий в «Холмах России», перевернулся на одном из крутых поворотов и лег на крышу, а опытный пилот Мария Опарина пыталась «подружиться» с новыми настройками двигателя и в итоге попала только на 17 месте абсолютного зачета.

За ночь экипажи постарались устранить все технические проблемы, и все пилоты вышли на старт второго спецучастка в 249 километров по степным дорогам с обилием промоин. Традиционно первыми на старт вышли экипажи Чемпионата России по ралли-рейдам, за ними стартовали участники кросс-кантри ралли, а последними — пилоты «Холмов России». Почти сразу гонка понесла первые потери: один из фаворитов — экипаж Владимира Васильева и Константина Жильцова — из-за проблем с топливной системой вынужден был досрочно закончить выступление и ехать в парк сервиса уже в дорожном режиме. В общей сложности, за три дня соревнований в чемпионате России по ралли-рейдам из 18 экипажей четыре выбыло из борьбы.