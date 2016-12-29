Какими были и какими стали премиальные американские автомобили

Создателем знаменитого бренда стал в 1902 году инженер и изобретатель Генри Лиланд, имевший за плечами богатый опыт в области разработки двигателей и деталей шасси. Свою компанию он назвал в честь основателя Детройта Антуана де ла Мот Кадильяка, чей фамильный герб стал основой эмблемы, которая до сих пор красуется на капотах автомобилей.

В 1903 году Cadillac представила 10-сильный автомобиль, получивший название Model A, который в ходе премьеры на Нью-Йоркском автосалоне собрал более 2000 предварительных заказов.

Еще через пять лет Генри удивил мир тем, что прямо на глазах у изумленной публики работники компании сначала разобрали до винтика, а потом собрали заново три одинаковых Cadillac Model K, причем детали после разборки были тщательно перемешаны между собой. Это не помешало машинам тут же отправиться в 800-километровый автопробег.

Британский королевский автомобильный клуб присудил производителю высшую награду за достижения в области технического прогресса и вклад в развитие индустрии — кубок Дьюара. Победа не осталась незамеченной, и в 1909 году за 6 000 000 долларов компанию Cadillac покупает концерн General Motors.