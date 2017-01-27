Автомобили эпохи СССР, о которых многие никогда не слышали

autowp.ru
Технических и дизайнерских экспериментов в сфере автомобильной промышленности в Стране советов ставили не меньше, чем за рубежом. Причем любопытными разработками могли похвастать не только Горьковский и Волжский автозаводы.

Вячеслав Василенко

Жаль, но ни один из образцов, о которых ниже пойдет речь, в серию по тем или иным причинам так и не пошел. А ведь наши машинки могли легко заткнуть за пояс грандов мирового автопрома. Впрочем, судите сами.

НАМИ «ОХТА»: ФУТУРИСТИЧНЫЙ МИНИВЭН

В ленинградском бюро НАМИ разработали семиместный минивэн, напоминающий по внешнему виду нечто вроде космического шаттла с выезжающим из-под бампера спойлером. По тогдашним меркам дизайн автомобиля был, мягко говоря, вызывающим.

Впрочем, главной особенностью машины был совсем не экстерьер, а салон с уникальными возможностями по трансформации. Передние сиденья разворачивались на 180 градусов, а кресла второго и третьего рядов в случае необходимости демонтировались, образуя площадку для перевозки грузов. Средние сиденья легким движением руки превращались в столик — чем не мобильный офис на колесах? В 1987 году был собран первый и единственный экземпляр «Охты», и на этом из-за отсутствия средств ее история завершилась.

ЗИЛ-118 «ЮНОСТЬ»: VIP-МАРШРУТКА

А как вам понравится микроавтобус, созданный для перевозки агентов КГБ, особо важных лиц и прочих делегаций? Несколько таких авто было переоборудовано под реанимобили для обслуживания высокопоставленных чиновников. Машина, построенная на базе представительского лимузина ЗИЛ-111, приводилась в движение дефорсированным до 150 л.с. мотором от грузового ЗИЛ-130.

Салон автобуса, рассчитанный на 17 посадочных мест, отличался повышенным уровнем комфорта и наличием неведомой рядовым автолюбителям системы кондиционирования. Мелкосерийное производство на столичном заводе имени Лихачева было налажено с 1963 по 1994 годы — за 30 с лишним лет с конвейера сошло без малого 100 экземпляров.

МОСКВИЧ-2144 «ИСТРА»: КУПЕ С ПОДНИМАЮЩИМИСЯ ДВЕРЯМИ

Такого наша автомобильная промышленность никогда не видела — одним из прототипов АЗЛК, нацеленным на продажи в начале «нулевых», стало купе с дверями, открывающимися наверх. Русский Lamborghini в теории должен был получиться не только эффектным внешне, но еще и довольно быстрым, а главное — экономичным. Под капотом «Истры» предполагалось разместить трехцилиндровый турбодизель о 68 силах, позволяющий машине развивать максимальные 185 км/ч и поедающий — на минуточку! — не более 3,5 л солярки на сотню.

Среди прочих особенностей автомобиля стоит выделить цифровой спидометр с проекцией на лобовое стекло, прибор ночного видения, фронтальные подушки безопасности и антиблокировочную систему тормозов. Кроме того, машина получила климат-контроль, компенсирующий отсутствие возможности открывать окна. Печально, что проект не получил финансирования и умер, так и не успев родиться.

НАМИ-ЛУАЗ «ПРОТО»: ОТКРЫТЫЙ БЕЗДОРОЖНИК

Это своего рода ответ американскому Jeep Wrangler. Полноприводный внедорожник со стальным каркасом кузова, обвешенным пластиковыми панелями, легко трансформировался в пикап с открытым верхом. Все сиденья в салоне полностью откидывались назад, превращаясь в пару кроватей.

Двигатель МеМЗ-245 от «Таврии» позволял авто разгоняться до 130 км/ч. Машину проектировали в качестве преемника ЛуАЗ-969М, но в 1989 году по неизвестным причинам этот без преувеличения перспективный проект заморозили. По сути, он стал последней разработкой ленинградской лаборатории НАМИ.

производители, производство, автозаводы, внедорожник, прототипы, концепты, история марки, история модели, история
27 января 2017
284