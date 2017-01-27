Автомобили эпохи СССР, о которых многие никогда не слышали

НАМИ «ОХТА»: ФУТУРИСТИЧНЫЙ МИНИВЭН

В ленинградском бюро НАМИ разработали семиместный минивэн, напоминающий по внешнему виду нечто вроде космического шаттла с выезжающим из-под бампера спойлером. По тогдашним меркам дизайн автомобиля был, мягко говоря, вызывающим.

Впрочем, главной особенностью машины был совсем не экстерьер, а салон с уникальными возможностями по трансформации. Передние сиденья разворачивались на 180 градусов, а кресла второго и третьего рядов в случае необходимости демонтировались, образуя площадку для перевозки грузов. Средние сиденья легким движением руки превращались в столик — чем не мобильный офис на колесах? В 1987 году был собран первый и единственный экземпляр «Охты», и на этом из-за отсутствия средств ее история завершилась.