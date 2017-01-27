Автомобили эпохи СССР, о которых многие никогда не слышали

Жаль, но ни один из образцов, о которых ниже пойдет речь, в серию по тем или иным причинам так и не пошел. А ведь наши машинки могли легко заткнуть за пояс грандов мирового автопрома. Впрочем, судите сами.
НАМИ «ОХТА»: ФУТУРИСТИЧНЫЙ МИНИВЭН
В ленинградском бюро НАМИ разработали семиместный минивэн, напоминающий по внешнему виду нечто вроде космического шаттла с выезжающим из-под бампера спойлером. По тогдашним меркам дизайн автомобиля был, мягко говоря, вызывающим.
Впрочем, главной особенностью машины был совсем не экстерьер, а салон с уникальными возможностями по трансформации. Передние сиденья разворачивались на 180 градусов, а кресла второго и третьего рядов в случае необходимости демонтировались, образуя площадку для перевозки грузов. Средние сиденья легким движением руки превращались в столик — чем не мобильный офис на колесах? В 1987 году был собран первый и единственный экземпляр «Охты», и на этом из-за отсутствия средств ее история завершилась.
ЗИЛ-118 «ЮНОСТЬ»: VIP-МАРШРУТКА
А как вам понравится микроавтобус, созданный для перевозки агентов КГБ, особо важных лиц и прочих делегаций? Несколько таких авто было переоборудовано под реанимобили для обслуживания высокопоставленных чиновников. Машина, построенная на базе представительского лимузина ЗИЛ-111, приводилась в движение дефорсированным до 150 л.с. мотором от грузового ЗИЛ-130.
Салон автобуса, рассчитанный на 17 посадочных мест, отличался повышенным уровнем комфорта и наличием неведомой рядовым автолюбителям системы кондиционирования. Мелкосерийное производство на столичном заводе имени Лихачева было налажено с 1963 по 1994 годы — за 30 с лишним лет с конвейера сошло без малого 100 экземпляров.
МОСКВИЧ-2144 «ИСТРА»: КУПЕ С ПОДНИМАЮЩИМИСЯ ДВЕРЯМИ
Такого наша автомобильная промышленность никогда не видела — одним из прототипов АЗЛК, нацеленным на продажи в начале «нулевых», стало купе с дверями, открывающимися наверх. Русский Lamborghini в теории должен был получиться не только эффектным внешне, но еще и довольно быстрым, а главное — экономичным. Под капотом «Истры» предполагалось разместить трехцилиндровый турбодизель о 68 силах, позволяющий машине развивать максимальные 185 км/ч и поедающий — на минуточку! — не более 3,5 л солярки на сотню.
Среди прочих особенностей автомобиля стоит выделить цифровой спидометр с проекцией на лобовое стекло, прибор ночного видения, фронтальные подушки безопасности и антиблокировочную систему тормозов. Кроме того, машина получила климат-контроль, компенсирующий отсутствие возможности открывать окна. Печально, что проект не получил финансирования и умер, так и не успев родиться.
НАМИ-ЛУАЗ «ПРОТО»: ОТКРЫТЫЙ БЕЗДОРОЖНИК
Это своего рода ответ американскому Jeep Wrangler. Полноприводный внедорожник со стальным каркасом кузова, обвешенным пластиковыми панелями, легко трансформировался в пикап с открытым верхом. Все сиденья в салоне полностью откидывались назад, превращаясь в пару кроватей.
Двигатель МеМЗ-245 от «Таврии» позволял авто разгоняться до 130 км/ч. Машину проектировали в качестве преемника ЛуАЗ-969М, но в 1989 году по неизвестным причинам этот без преувеличения перспективный проект заморозили. По сути, он стал последней разработкой ленинградской лаборатории НАМИ.