В США заряженная вазовская «пятерка» продается по цене Mercedes

Фото: www.roadandtrack.com
На нескольких американских сайтах появилось объявление о продаже раллийной LADA VFTS, построенной на базе «пятерки». Автомобиль предлагается покупателям по запредельной цене в 40 000 долларов.

Виктория Базылева

Машина, выпущенная в 1987 году, была реконструирована в 2016-м. Это один из самых быстрых автомобилей, построенных в СССР. Вес раллийных «Жигулей» составляет 900 килограммов, в салоне установлены гоночные кресла и каркас безопасности, а под капотом — 160-сильный двухлитровый мотор. Подвеска, как и полагается, также модернизированная.

К слову сказать, если у американца есть в распоряжении 40 000 «зеленых», он спокойно может приобрести Mercedes E-class. Но продавец LADA VFTS считает, что его автомобиль уникален, поэтому и цена соответствующая. Таких «жигулей» было выпущено всего около 30 экземпляров. Кроме того, нынешний владелец утверждает, что автомобиль находится в идеальном состоянии.

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13 февраля 2017
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