Переносной приемник в машине, или Как водители слушали музыку в прошлом веке

Фото: www.voltoja.blogs.sapo.pt
Разве можно представить современную машину хотя бы без аудиоподготовки? А ведь с какими только сложностями не сталкивались производители автомобильных аудиосистем за всю историю их становления! Только представьте, радиоприемникам потребовалось более пятидесяти лет, чтобы стать неотъемлемой частью почти каждой машины.

Виктория Базылева

Разумеется, все началось с радиовещания, которое, как известно, зародилось более ста лет назад. Первая передача прозвучала в прямом эфире американской радиостанции в 1906 году, а к началу двадцатых годов в США насчитывалось уже несколько компаний, транслирующих контент посредством радиоволн. И именно тогда инженеры придумали первую автомобильную аудиосистему, которая представляла собой небольшой домашний радиоприемник и преобразователь напряжения. Поскольку все это хозяйство надо было таскать с собой из дома в машину и обратно, то в силу своей непрактичности такая любительская музыкальная установка массовой стать не смогла.

И лишь в 1930 году американская компания Galvin Manufacturing Corporation показала первый в мире отдаленно напоминающий современные аудиокомплексы радиоприемник Motorola 5T71. Впрочем, европейские специалисты не отставали: двумя годами позже немецкий Bosch представил общественности Blaupunkt Autosuper 5 — полноценный приемник весом 12 килограммов с пультом дистанционного управления в виде… тросиков, тянувшихся от рулевой колонки к «мультимедийной» системе. И такие вот громоздкие, тяжелые, плохо управляемые аппараты устанавливали на машины еще лет 10−15.

Тем не менее, к сороковым годам прошлого века выпуском автомобильных приемников занимались уже многие компании, в числе которых были хорошо известные и сегодня Philips, Telefunken, Körting и Siemens.

Фото: www.blog.bosch.com

Однако, встроенная аудиосистема по-прежнему оставалась недоступным предметом роскоши, который могли себе позволить далеко не все автолюбители. Как правило, похвастаться музыкальным аппаратом могли лишь владельцы самых дорогих машин.

В нашей стране первым автомобилем, который обзавелся дополнительной развлекательной опцией в виде радиоприемника, стал лимузин ЗиС-101. В базовой же комплектации радио предлагалось на моделях ЗиС-110, а в 1955 году приемники добрались и до «Победы». На другом континенте — в Америке — в то время производители уже вовсю вели ожесточенные битвы за внимание покупателей, представляя передовые технологии, гарантирующие автолюбителю более комфортное использование системы. Например, функция автоматического поиска каналов с кнопкой управления в районе педалей — все для того, чтобы водитель лишний раз не отвлекался от управления транспортным средством. Отметим, что тогда впереди всех были смышленые разработчики Ford — автомобили компании оснащались интеллектуальными музыкальными аппаратами с двумя режимами поиска, которые безошибочно различали ближайшие радиостанции и все остальные.

Фото: www.blog.bosch.com

В 60-е годы мир электроники начал развиваться с неимоверной скоростью. Появлялись более компактные модели автомобильных приемников, запоминающие несколько радиостанций, а также инновационные стереосистемы с функциями шумоподавления и усилителями звука. В 1956 году впервые место радио в салоне автомобиля занял проигрыватель пластинок Highway Hi-Fi производства компании «Motorola», а через 8 лет голландские специалисты «Philips» представили кассетную систему Compact Cassette. Чуть позже случился настоящий прорыв в развитии автомобильной развлекательной системы — в свет вышел уникальный аппарат, совмещавший в себе кассетный проигрыватель и радиоприемник. Как ситуация развивалась дальше — всем известно: на смену устаревшим кассетам пришли более современные CD-проигрыватели, а позже в машинах «поселились» и цифровые носители, с помощью которых уже мы с вами можем скрасить пребывание в автомобиле любимой музыкой или захватывающей аудиокнигой.

производители, технология, мультимедиа, история
3 марта 2017
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