Переносной приемник в машине, или Как водители слушали музыку в прошлом веке

Разумеется, все началось с радиовещания, которое, как известно, зародилось более ста лет назад. Первая передача прозвучала в прямом эфире американской радиостанции в 1906 году, а к началу двадцатых годов в США насчитывалось уже несколько компаний, транслирующих контент посредством радиоволн. И именно тогда инженеры придумали первую автомобильную аудиосистему, которая представляла собой небольшой домашний радиоприемник и преобразователь напряжения. Поскольку все это хозяйство надо было таскать с собой из дома в машину и обратно, то в силу своей непрактичности такая любительская музыкальная установка массовой стать не смогла.

И лишь в 1930 году американская компания Galvin Manufacturing Corporation показала первый в мире отдаленно напоминающий современные аудиокомплексы радиоприемник Motorola 5T71. Впрочем, европейские специалисты не отставали: двумя годами позже немецкий Bosch представил общественности Blaupunkt Autosuper 5 — полноценный приемник весом 12 килограммов с пультом дистанционного управления в виде… тросиков, тянувшихся от рулевой колонки к «мультимедийной» системе. И такие вот громоздкие, тяжелые, плохо управляемые аппараты устанавливали на машины еще лет 10−15.

Тем не менее, к сороковым годам прошлого века выпуском автомобильных приемников занимались уже многие компании, в числе которых были хорошо известные и сегодня Philips, Telefunken, Körting и Siemens.