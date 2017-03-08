26-я «Олдтаймер-галерея»: в Москве показывают царские авто

Правда, из тех «моторов», которыми действительно пользовались члены императорской фамилии, в зале можно увидеть лишь один самоходный экипаж — моторный трицикл (трехколесный мотоцикл) Cudell, выпущенный в Германии в 1899 году. Данный экземпляр принадлежал одному из великих князей и хранился в гараже Гатчинского дворца. Однако некоторые из представленных образцов являются «двойниками» автомобилей, на которых ездила царская семья и ее свита. Например, шикарный Delaunay-Belleville 40HP, выпущенный во Франции в 1905 году. Годом позже такую же машину с кузовом ландоле приобрели для Николая II. А другой образец французского автопрома — миниатюрный автомобильчик Peugeout Bebe — в 1914 году подарили на день рождения цесаревичу Алексею.

Помимо легковых автомобилей, на которых ездили «при царе», в зале представлены и несколько армейских экземпляров — боевых и санитарных машин, использовавшихся во время 1-й мировой войны.

Уникальная выставка «доисторических авто» продлится до воскресенья 12 марта.