На 26-й «Олдтаймер-галерее» собрались 30 дореволюционных «долгожителей»

Организаторам удалось собрать для показа действительно уникальные экспонаты — около 30 «доисторических» машин, самые «молодые» из которых отметили свое столетие, а самые «пожилые» «приехали» аж из позапрошлого века. Так что посетители выставочного зала могут хорошо себе представить, на каких же «самоходах» ездили по Москве, Петербургу и другим крупным городам России «при царе».

Первые «бензиномоторы» для русского монарха были приобретены начале 1906 года. Главный царский «авто-консультант» флигель-адъютант князь Владимир Орлов приобрел для поездок императора по Петербургу семиместный фаэтон Delaunay-Belleville 60CV, а для дальних поездок со свитой — 4 быстроходных Mercedes. В последующем количество машин у русского царя значительно выросло. К началу 1-й мировой войны император имел самый большой личный гараж среди всех монархов Европы, в нем насчитывалось 46 авто самых лучших марок Для содержания этого автопарка рядом с Александровским дворцом (здесь находилась резиденция Николая II) построили несколько автомобильных боксов, мастерские и жилье для водителей. Увлечение автомобилизмом не миновало и других членов Дома Романовых. Машинами обзаводились многие великие князья. Увы, из числа тех «романовских» авто почти ничего не сохранилось.

Из всех «наистариннейших» автомобилей, которые организаторам нынешней «Олдтаймер-галереи» удалось заполучить для экспозиции, корреспондент «Автовзгляда» выделил несколько «самых-самых».