ЗАЗ-965 и другие советские автомобили, поразившие мир

Понятное дело — активно экспортировались «Жигули», уже тогда переименованные для иностранцев в LADA. Особым спросом у иностранных покупателей (в основном из стран социалистического блока) пользовались «Нива», классические «шестерки» и «семерки», а также модели семейства Samara. Впрочем, об экспортных версиях этих машин «АвтоВзгляд» уже неоднократно рассказывал, а вот о «Запорожцах» и прочих «Москвичах», пожалуй, поговорим.
ЗАЗ-965
Первая поствоенная микролитражка, получившая в народе прозвище «Горбатый», в большей степени уходила на рынки Западной Европы. Правда, уже под другими названиями — Eliette, Jalta и конечно же, ZAZ. Что примечательно, приобретали машинку за бугром отнюдь не инвалиды, а любители прохватить по бездорожью, пусть даже и условному. Неплохие свойства проходимости авто были обязаны достаточно коротким свесам, полностью независимой подвеске и легкому весу — всего в 665 кг.
Юркий «Запорожец» играючи справлялся с проселками, размытыми дождями, и спокойно преодолевал колею. В отличие от советского рынка, на экспорт «Горбатый» поставлялся с хорошей шумоизоляцией, современным радиоприемником и даже пепельницей.
УАЗ-469
По сравнению с версией для внутреннего рынка, экспортный «уазик» комплектовался дизельными двигателями от Peugeot, а затем и бензиновыми от FIAT. Именно с последним — мощностью 112 сил — машина пользовалась неслыханной популярностью в Италии. Ульяновцы сбывали туда своих «козликов» на протяжении 20 с лишним лет.
Еще бы, ведь европейцы не могли найти за очень невысокую цену автомобиль с завидными внедорожными способностями. К тому же, им УАЗ доставался с удобными сиденьями, гидроусилителем рулевого колеса, оффроуд-покрышками, подножками и даже лебедкой. Помимо прочего, в различных ипостасях UAZ покупали в Греции, Австрии, Великобритании, Исландии и Германии. А в Афганистане, Северной Корее и на Кубе его массово использовали для армейских нужд.
МОСКВИЧ-408
Когда 408-ой показали на выставке в Лондоне в 1964 году, он тут же вызвал интерес у европейской аудитории. Как следствие — неплохие продажи во Франции, Германии, Англии и Скандинавских странах. Экспортный Moskvich отличали более мощный 55-сильный двигатель, усовершенствованная система вентиляции и иная отделка интерьера.
Внешние изменения коснулись решетки радиатора, блоков фар головного света и бамперов. Кроме того, на выбор иностранцам предлагалась широкая цветовая гамма. Заморских потребителей привлекал неординарный дизайн автомобиля, надежность агрегатов и, разумеется, доступность в плане цены.