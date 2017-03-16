ЗАЗ-965 и другие советские автомобили, поразившие мир

ЗАЗ-965

Первая поствоенная микролитражка, получившая в народе прозвище «Горбатый», в большей степени уходила на рынки Западной Европы. Правда, уже под другими названиями — Eliette, Jalta и конечно же, ZAZ. Что примечательно, приобретали машинку за бугром отнюдь не инвалиды, а любители прохватить по бездорожью, пусть даже и условному. Неплохие свойства проходимости авто были обязаны достаточно коротким свесам, полностью независимой подвеске и легкому весу — всего в 665 кг.

Юркий «Запорожец» играючи справлялся с проселками, размытыми дождями, и спокойно преодолевал колею. В отличие от советского рынка, на экспорт «Горбатый» поставлялся с хорошей шумоизоляцией, современным радиоприемником и даже пепельницей.