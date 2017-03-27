Пять автомобилей, выпущенных наибольшими тиражами за всю историю

На пятую строчку журналисты портала «Автоновости дня» поставили легендарный Ford Model T, который производился с 1908 по 1927 год. За 19 лет с конвейеров фордовских предприятий в Америке, Германии, Великобритании, Франции и Австралии сошло около 16,5 миллиона машин. Четвертым в списке стал Volkswagen Beetle, выпущенный общим тиражом в 21,5 миллиона автомобилей. Первый «Жук» увидел свет еще до Второй мировой войны в 1938 году, а последняя машина сошла с конвейера в 2003-м.

Замыкает тройку лидеров один из преемников «Жука» — Volkswagen Golf. Родоначальник гольф-класса производится с 1974 года, и на сегодняшний день выпущено уже более 24 миллионов машин. «Серебро» получил пикап Ford F-series, продающийся и по сей день — с 1948 года с конвейера сошло около 25 миллионов автомобилей.

Лидером ТОП-5 автомобилей, выпущенных самыми большими тиражами, стала Toyota Corolla. Японский бестселлер попал в «Книгу рекордов Гиннеса» как самая продаваемая модель в мире, а за период с 1966 года на предприятиях компании было собрано 35 миллионов машин.