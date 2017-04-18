Школьный учитель из Великобритании коллекционирует советские машины

Как рассказал «Газете.Ру» 45-летний Эд Хьюджес, все началось 22 года назад с покупки поддержанного ВАЗ-2107. На сегодняшний же день житель Великобритании может похвастаться наличием в своем гараже тольяттинской «копейки», универсала ВАЗ-2102, а также «трешки» и «пятерки». Примечательно, что и та самая «семерка» жива до сих пор. Помимо этих машин, в коллекцию любителя советского автопрома входит праворульный «Москвич-427», «Таврия» и «Запорожец».

— Меня восхищает философия инженерной мысли, реализованная в них. Эти машины разрабатывались для того, чтобы ездить по плохим дорогам, причем как при теплом климате, так и по местности с аномально низкими температурами. Кроме того, они сделаны так, что многие их агрегаты можно отремонтировать по мере их старения и выхода из строя, — поясняет Эд Хьюджес.

Он также отметил, что в дальнейшем хотел бы обзавестись 21-й «Волгой». По его мнению, владение этим элегантным и одновременно мощным автомобилем предполагает наличие у автолюбителя особого чувства собственного достоинства.