Во Франции найден заброшенный автосалон LADA

На открытой стоянке вблизи автосалона скопились достаточно редкие ВАЗовские модели, производство которых прекратилось еще в 1991 году. Среди припаркованных автомобилей присутствуют и классические модели в кузовах универсал и хетчбэк. Кроме того на снимках можно разглядеть заржавевшую «Ниву» и «пятерку». А вот внутри автоцентра обнаружились даже уникальные купе и спорткар ВАЗ-2108.

Автор фотографий обратил внимание, что на некоторых автомобилях красуются новые номерные знаки с символикой Евросоюза. В свою очередь пользователи социальной сети в комментариях к посту предполагают, что в свое время дилер обанкротился и виде залога оставил банку автоцентр — а, соответственно, и тольяттинские изделия. Однако, судя по всему, распродать имущество компании так и не удалось.

Отметим также, что экспорт ВАЗовских моделей во Францию был приостановлен 9 лет назад. В настоящее время машины LADA реализуются на территории Европы в Германии, Болгарии, Венгрии и Словении.