Ferrari 458 Speciale и другие лучшие модели марки последних 50 лет

Годом основания компании Ferrari принято считать 1928-й. Однако статус подлинного автопроизводителя она получила, если по гамбургскому счету, только в 1947 году. И уже тогда ее машины били всяческие рекорды, олицетворяя торжество высоких технологий и поражая скоростями. Так, первая модель бренда — Ferrari 125 — стала, без преувеличения легендой в автомире. И уж коли в 2017-м году году компания, нынче принадлежащая FIAT, справляет, по сути, свое 70-летие, логичнее было бы составить ТОП-7 ее лучших моделей. Но оставим этот «косячок» на совести коллег из TopGear, которые взялись отметить самые заметные авто бренда в каждом десятилетии только в период с 1967 по 2017 годы.

Портал «АвтоВзгляд» со своей стороны уверен, что уже упомянутый. Ferrari 125 можно и даже нужно считать лучшей машиной из Маранелло 40-х годов. Ведь именно она стала чуть ли ни первым в мире гражданским автомобилем, получившим способности гоночного не в ущерб комфорту. Успехом 50-х мы бы назвали Ferrari 250 GT California, а 60-х — 250 GTO («Gran Turismo Omologata») с 3-литровым двигателем V12 мощностью 300 л. с., агрегатированным с 5-скоростной КП (вес автомобиля — 1100 кг, колесная база — 2400 мм, максимальная скорость — более 283 км/ч)/ Ну, а дальше по «топгировскому» списку. 70-е — 512 BB; 80-е — F40; 990-е — F355; «нулевые» — 430 Scuderia и, наконец, авто последнего десятилетия — Ferrari 458 Speciale.