Moscow Classic Grand Prix-2017: в гонку идут одни «старики»

C каждым годом фестиваль Moscow Classic Grand Prix набирает обороты! Серия стартовала в 2013 г. и была приурочена к 100-летию кольцевых гонок в России. В начале первого сезона «MCGP» на старт вышли 4 автомобиля.

Первый Гран-при России по кольцевым гонкам состоялся 7 июня 1913 года в Санкт-Петербурге.

Сегодня серия MCGP — единственный в России регулярный чемпионат по кольцевым гонкам на классических автомобилях. Он включает в себя личный и командный зачеты. Последний — самый захватывающий, в адреналине захлебываются не только гонщики, но и зрители. Последние, кстати говоря, смогут пообщаться с легендарными автогонщиками и ветеранами отечественного автоспорта, не говоря уж о том, что у них будет возможность в буквальном прикоснуться к спортивным автомобилям прошлых лет.