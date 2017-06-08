Moscow Classic Grand Prix-2017: в гонку идут одни «старики»

Болельщики и участники советских кольцевых автогонок и представить не могли, что однажды их покатушки на «Волгах», «Жигулях» и «Москвичах» станут чемпионатом мира. Однако уже в 2013 это произошло. И пусть официально этот ЧМ называется Moscow Classic Grand Prix, но сути это не меняет. И сегодня на продукции отечественного соревнуются уже без малого 200 участников из 8 стран. Первый этап чемпионата этого года стартует 12 июня на столичной гоночной трассе Moscow Raceway. Вход — бесплатный.
Виктория Базылева

C каждым годом фестиваль Moscow Classic Grand Prix набирает обороты! Серия стартовала в 2013 г. и была приурочена к 100-летию кольцевых гонок в России. В начале первого сезона «MCGP» на старт вышли 4 автомобиля.

Первый Гран-при России по кольцевым гонкам состоялся 7 июня 1913 года в Санкт-Петербурге.

Сегодня серия MCGP — единственный в России регулярный чемпионат по кольцевым гонкам на классических автомобилях. Он включает в себя личный и командный зачеты. Последний — самый захватывающий, в адреналине захлебываются не только гонщики, но и зрители. Последние, кстати говоря, смогут пообщаться с легендарными автогонщиками и ветеранами отечественного автоспорта, не говоря уж о том, что у них будет возможность в буквальном прикоснуться к спортивным автомобилям прошлых лет.

А в программу мероприятия входят так же эпосещение экспозиций российских музеев техники, клубов любителей классических автомобилей (фестивали «Автоклассика» и «Мотоклассика»), соревнования международной гоночной серии Mitjet Series Russia. Кроме того, все желающие смогут попробовать себя в картинге: будет организован этакий мини-чемпионат под патронажем картинг-клуба RRT. Организаторы ждут гостей уже с 9.00.

Кстати сказать, зрители смогут созерцать все происходящее не только с трибун автодрома, но и с высоты птичьего полета, поднявшись в небо на воздушном шаре.

ретромобили, история, автоспорт
9 июня 2017
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