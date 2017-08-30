«Москвич-400»: гибрид олдтаймера с самолетом продается за миллион рублей

Следует отметить, что многочисленные усовершенствования и изменения, внесенные в «штатную» конструкцию, Алексею Назарову удалось легализовать. Он зарегистрировал необычный «Москвич» в ГИБДД и получил на него техпаспорт, госномер. Так что этому олдтаймеру дан зеленый свет для выезда на улицы и магистрали.

Выставив столь необычное транспортное средство на продажу его создатель назначил цену: он хочет получить за это чудо-техники один миллион рублей. Вырученную сумму Назаров намерен потратить на очень важное дело: устройство свадьбы сына.