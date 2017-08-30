«Москвич-400»: гибрид олдтаймера с самолетом продается за миллион рублей

Нынешний владелец и «родитель» чудо-автомобиля — Алексей Назаров из Омска. По его словам, он уже давно увлекается возрождением и усовершенствованием старых «моторов». Этим «москвичонком» умелец занялся несколько лет назад. Чтобы поставить «убитую» ретро-легковушку на ход и обеспечить достаточно комфортные по современным меркам условия езды на ней, мастер модернизировал конструкцию серийного «М-400» — использовал детали от отечественных моделей авто более поздних лет выпуска и даже некоторые элементы, позаимствованные от вертолета и самолета. Например, удобные анатомические кресла для своего «Москвича» Алексей взял со списанного авиалайнера Ту-154.
Благодаря проведенной модернизации получился автомобиль, который лишь внешне похож на классические «Москвичи», выпускавшиеся столичным заводом в первые послевоенные годы. По сравнению с заводским вариантом он обладает многими дополнительными возможностями. Например, двигатель «авиа-ретромобиля» развивает в три раза большую мощность — до 81 лошадиной силы. В салоне установлена отопительная система, которой в «четырехсотых» предусмотрено не было, поэтому на назаровском «Москвиче» комфортно ездить даже в холодное время года.
- Фото auto.ru
- Фото auto.ru
Следует отметить, что многочисленные усовершенствования и изменения, внесенные в «штатную» конструкцию, Алексею Назарову удалось легализовать. Он зарегистрировал необычный «Москвич» в ГИБДД и получил на него техпаспорт, госномер. Так что этому олдтаймеру дан зеленый свет для выезда на улицы и магистрали.
Выставив столь необычное транспортное средство на продажу его создатель назначил цену: он хочет получить за это чудо-техники один миллион рублей. Вырученную сумму Назаров намерен потратить на очень важное дело: устройство свадьбы сына.