Последняя гонка «Жигулей»: «Moscow Classic Grand Prix-2017» завершает сезон

Выбранный в начале года организаторами Чемпионата формат проведения и позиционирования мероприятия как «Фестиваля истории и автоспорта» останется актуальным и на этот раз. Кроме заездов спортивных и гоночных автомобилей в дисциплинах «Спорт» и «Тайм Аттак», всем собравшимся будет представлена обширная познавательная и развлекательная программа: кспозиция и тест-драйв новых моделей автомобилей LADA; экспозиция 120 автомобилей 80-х — 90-х годов ХХ века от «Youngtimer Club»; 3-й этап дрифт-битвы «Жигули против всех» и дрифт-такси; чемпионат по виртуальным гонкам на профессиональных автосимуляторах RaceRoom; ыставка раритетной техники от нескольких авто- и мотоклубов; развлекательная детская площадка и, наконец, концертная программа.

Спортивная часть этого мотор-шоу будет состоять из заездов спортивных и гоночных автомобилей в классах «Жигули», «Москвич», «Волга», «Формула», «Стандарт», «Oldtimer» и «Youngtimer». А в финале этого автоспортивного праздника, после подведения итогов чемпионата «Moscow Classic Grand Prix» сезона 2017 года, состоится награждение победителей призами и подарками от Организатора и партнёров мероприятия, одним из которых является «АВТОВАЗ».

Сбор гостей 1 октября на старте с 9:00 — 10:00. Вход и въезд свободный. Адрес проведения мероприятия: МО, Волоколамский район, Автодром Moscow Raceway, 95-й км Новорижского шоссе.