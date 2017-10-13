Moscow Classic Grand Prix: чьи «Жигули» и «Волги» круче

В 2017 году организатор гонок — компания «Старое Время» — решила провести все запланированные этапы MCGP именно в формате фестиваля, где всем собравшимся была предоставлена возможность и понаблюдать за заездами спортивных и гоночных автомобилей в дисциплинах «Спорт» и «Тайм Аттак», и развлечься благодаря обширной программе от партнеров и спонсоров.

По сложившейся традиции, уже который год подряд на трассу Moscow Raceway вместе с россиянами, представляющими нескольких регионов России, выходят гонщики из стран ближнего и дальнего зарубежья. Не стал исключением и этот этап, в заявочном протоколе которого, насчитывавшим более 100 участников, значились фамилии спортсменов из Латвии и Беларуси. Необходимо заметить, что в течение сезона в чемпионате приняли участие более 150 человек из 5 стран.

Спортивная часть фестиваля состояла из заездов на специально подготовленных для гонок автомобилей в классах «Жигули», «Москвич», «Волга», «Формула», «Стандарт» и «Youngtimer-1». Основная борьба развернулась за командный трофей, где каждый набранный отдельно взятым спортсменом балл был на вес золота. Каждый член команды-участницы Чемпионата понимал, что его индивидуальный результат может стать решающим для общей победы! Достаточно было посмотреть на результаты чемпионата MCGP именно в командном зачете, сложившиеся по итогам прошедших этапов, чтобы понять, что заезды именно финального этапа будут очень зрелищными и напряжёнными!