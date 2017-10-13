Moscow Classic Grand Prix: чьи «Жигули» и «Волги» круче

Завершился «Фестиваль истории и автоспорта Moscow Classic-2017», в рамках которого прошли заезды 3-го финального этапа международных кольцевых гонок на классических автомобилях Moscow Classic Grand Prix.
Михаил Ростарчук

В 2017 году организатор гонок — компания «Старое Время» — решила провести все запланированные этапы MCGP именно в формате фестиваля, где всем собравшимся была предоставлена возможность и понаблюдать за заездами спортивных и гоночных автомобилей в дисциплинах «Спорт» и «Тайм Аттак», и развлечься благодаря обширной программе от партнеров и спонсоров.

По сложившейся традиции, уже который год подряд на трассу Moscow Raceway вместе с россиянами, представляющими нескольких регионов России, выходят гонщики из стран ближнего и дальнего зарубежья. Не стал исключением и этот этап, в заявочном протоколе которого, насчитывавшим более 100 участников, значились фамилии спортсменов из Латвии и Беларуси. Необходимо заметить, что в течение сезона в чемпионате приняли участие более 150 человек из 5 стран.

Спортивная часть фестиваля состояла из заездов на специально подготовленных для гонок автомобилей в классах «Жигули», «Москвич», «Волга», «Формула», «Стандарт» и «Youngtimer-1». Основная борьба развернулась за командный трофей, где каждый набранный отдельно взятым спортсменом балл был на вес золота. Каждый член команды-участницы Чемпионата понимал, что его индивидуальный результат может стать решающим для общей победы! Достаточно было посмотреть на результаты чемпионата MCGP именно в командном зачете, сложившиеся по итогам прошедших этапов, чтобы понять, что заезды именно финального этапа будут очень зрелищными и напряжёнными!

Дополнительным стимулом для борьбы являлся и призовой фонд, который состоял из автомобилей LADA Granta Drive Active, предоставленные спонсором чемпионата — АВТОВАЗом. Кроме того, компания «Старое Время» учредила свой денежный приз для команды-победительницы, которая займет третью ступень наградного подиума.

В результате напряженной борьбы на заключительном этапе Чемпионата и по итогам набранных очков в течение сезона, тройка команд-победительниц выглядит следующим образом: «УГМК Моторспорт», «Советский Союз», «Sofit Racing Team».

В промежутках между заездами автомобилей зрители смогли принять участие в виртуальном чемпионате на профессиональных гоночных симуляторах; понаблюдать за мастерством дрифтеров в соревновании «Жигули против всех»; стать пилотами радиоуправляемых шоссейных автомоделей на специально построенной трассе; полюбоваться на многочисленные образцы раритетных автомобилей и мотоциклов, представленные клубами и отдельными ценителями редкой техники; совершить подъем над автодромом на воздушном шаре.

ретромобили, автоспорт, гонки
13 октября 2017
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