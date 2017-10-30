Уникальный Porsche 944 S2 Coupe 1990 года уйдет с молотка

Как сообщает Carscoops, под капотом Porsche 944 в модификации S2 трудится трехлитровый мотор мощностью 211 л. с. До 96 км/ч автомобиль разгоняется за шесть секунд, а его максимальная скорость достигает отметки в 241 км/ч.

Несмотря на то, что этот 944 S2 сошел с конвейера около 27 лет назад, он находится в отличном состоянии. Автомобиль регулярно обслуживался у официальных дилеров, что подтверждается соответствующими документами. На одометре купе на сегодняшний день значится 143 233 километра — как утверждает нынешний владелец машины, пробег реальный.

Напомним, что спорткар Porsche 944, который является преемником модели 924, выпускали на заводе Audi в немецком Неккарзульме с 1982 по 1991 год. Поначалу автомобили оснащались 2,5-литровыми моторами, позже в линейке двигателей появились 2,7- и 3,0-литровые агрегаты. В качестве коробки передач покупателям предлагались пятиступенчатая «механика» и трехдиапазонный «автомат».