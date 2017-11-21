Кабриолет Aston Martin DB5 Пола Маккартни выставили на продажу

Как сообщается на официальном сайте аукционного дома Bonhams, торги, на которых можно будет приобрести Aston Martin DB5 Пола Маккартни, пройдут 2 декабря. Организаторы надеются выручить за машину музыканта от 1,6 до 2 млн. долларов.

Как уверяют продавцы, сменивший нескольких владельцев автомобиль находится в отличном состоянии. Под капотом DB5 стоит 4,2-литровый двигатель, а в салоне — проигрыватель пластинок Philips Auto-Mignon. Прочие подробности о машине не раскрываются.

Пол Маккартни стал обладателем Aston Martin DB5 в 1964 году после завершения съемок фильма Hard Day’s Night («Вечер трудного дня»). За этот автомобиль музыкант заплатил порядка 3800 фунтов стерлингов. Солист группы The Beatles пользовался кабриолетом шесть лет, после чего продал машину.