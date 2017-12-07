В Москве продают уникальный ЗиЛ за 70 млн. рублей

Фото: auto.ru
На просторах интернета появилось объявление о продаже уникального ЗиЛ-4112P — последнего лимузина, сошедшего с конвейера «Завода имени Лихачева». За эту практически новую машину с пробегом 143 километра продавец просит всего-то 70 млн. рублей.
Виктория Базылева

Выставленный на продажу ЗиЛ-4112P является пилотным изделием проекта «Монолит» — автомобилем для первых лиц государства. В 2012 году, когда эта машина сошла с конвейера, ее должны были передать в пользование Владимиру Путину. Однако президент так на отечественный лимузин и не пересел.

– По своим роскоши и комфорту автомобиль превосходит все известные модели лимузинов, включая «Кадиллак», «Майбах» и «Роллс-Ройс». Он включает в себя все мыслимые и немыслимые опции для приятного времяпрепровождения хозяина, — завлекает покупателей продавец.

Фото: auto.ru

В описании к автомобилю говорится, что он обладает двухзонным климат-контролем, электроприводом всех сидений, стекол, зеркал и шторок, холодильником и баром, жидкокристаллическим телевизором и аудиовидеосистемой. Задние двери — распашные, салон отделан светло-бежевой кожей и вставками из дерева ценной породы.

«Президентский» лимузин вооружен 7,7-литровым V8 мощностью 400 л. с. с максимальным крутящим моментом 610 Нм. В паре с мотором трудится пятиступенчатая автоматическая коробка передач Allison. «Плавность хода автомобиля не сравнима ни с каким другим, как и эластичность его силовой установки», — говорит продавец.

Впрочем, с тем, что этот ЗиЛ превосходит все лимузины иностранных производителей как по уровню комфорта, так и по техническим характеристикам, можно было бы поспорить. К примеру, те же «Кадиллаки» уже давно могут похвастать не двух-, а четырехзонным климат-контролем. Материалы отделки «Роллс-Ройсов» стоят куда дороже, чем самые дорогие кожа и дерево. Да и элетроприводом всего, чего только можно, в наше время никого не удивишь. Может, мощный мотор? Да нет, новый президентский лимузин проекта «Кортеж» получит 850-сильный V12… Так за что же просят 70 млн. рублей?

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7 декабря 2017
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