В Москве продают уникальный ЗиЛ за 70 млн. рублей

В описании к автомобилю говорится, что он обладает двухзонным климат-контролем, электроприводом всех сидений, стекол, зеркал и шторок, холодильником и баром, жидкокристаллическим телевизором и аудиовидеосистемой. Задние двери — распашные, салон отделан светло-бежевой кожей и вставками из дерева ценной породы.

«Президентский» лимузин вооружен 7,7-литровым V8 мощностью 400 л. с. с максимальным крутящим моментом 610 Нм. В паре с мотором трудится пятиступенчатая автоматическая коробка передач Allison. «Плавность хода автомобиля не сравнима ни с каким другим, как и эластичность его силовой установки», — говорит продавец.

Впрочем, с тем, что этот ЗиЛ превосходит все лимузины иностранных производителей как по уровню комфорта, так и по техническим характеристикам, можно было бы поспорить. К примеру, те же «Кадиллаки» уже давно могут похвастать не двух-, а четырехзонным климат-контролем. Материалы отделки «Роллс-Ройсов» стоят куда дороже, чем самые дорогие кожа и дерево. Да и элетроприводом всего, чего только можно, в наше время никого не удивишь. Может, мощный мотор? Да нет, новый президентский лимузин проекта «Кортеж» получит 850-сильный V12… Так за что же просят 70 млн. рублей?