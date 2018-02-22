Toyota Land Cruiser, UAZ Hunter и другие армейские машины, ставшие гражданскими

Merceds-Benz Gelandewagen
Первые попытки создать Gelandewagen, что в переводе с немецкого означает «внедорожник», предпринимались еще в 1926 году, когда на свет появился Mercedes-Benz G1 с вторым задним мостом для улучшения проходимости. А спустя одиннадцать лет с конвейера сошел маневренный малогабаритный внедорожник G5 с уникальной системой поворота передних и задних колес.
Возрождение Gelandewagen началось в 1975 году, когда один из акционеров Daimler, а по совместительству иранский шейх Мохаммед Реза Пехлеви, заказал у Mercedes-Benz 20 000 внедорожников для своей армии. К тому времени немецкий производитель вместе с австрийской компанией Steyr-Daimler-Puch AG разработал проект универсального автомобиля под кодовым названием Н2, который и приглянулся царственной особе. Однако в связи с разразившейся в Иране революцией шейх поспешно сбежал в США, а новое правительство напрочь отказалось выполнять условия контракта с немцами. Те в свою очередь к тому времени уже успели потратить огромные суммы на подготовку внедорожника к серийному производству.
В результате автомобиль все-таки сошел с конвейера и пригодился вооруженным силам Германии, Аргентины, Норвегии и других стран. Со временем объем производства гражданских версий Gelandewagen превысил тираж военных вариантов, и глянцевые журналы стали писать о немецком внедорожнике, как об «иконе стиля». К сожалению, в российской столице в последнее время немецкая модель часто фигурирует в сводках происшествий с участием «золотой молодежи».