Toyota Land Cruiser, UAZ Hunter и другие армейские машины, ставшие гражданскими

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На пороге мирной жизни всех уцелевших ветеранов боевых действий встречают самой счастливой фразой: «Хватит — отвоевались!» В автомобильном мире также есть особая каста героев, которых когда-то обнадежили этими светлыми словами. В мужской праздник «АвтоВзгляд» не может пройти мимо армейской темы и отдает честь машинам, которые создавались для вооруженных сил.
Иван Флягин

Jeep Willys

Конечно же, в первую очередь речь пойдет о легендарном участнике Второй мировой войны, чье имя стало нарицательным. 17 июля 1940 года мистер Карл Пробст представил автомобильной компании American Bantam чертеж прототипа под именем BRC (Bantam Reconnaissance Car).

Первые партии внедорожников, разработанных на заказ для вооруженных сил США, сошли конвейеров сразу трех заводов: Willys Overland, Ford Motor Co. и American Bantam. Каждый производитель выпустил свою модификацию — Willys MA, Ford GP и Bantam BRC-40. В народе Jeep стали называть по аббревиатуре версии Ford GP (джи пи), но официально бренд был зарегистрирован только в 1950 году компанией Willys Overland после долгих судебных тяжб с конкурирующей фирмой American Bantam.

До конца Второй мировой для армии США и ее союзников было выпущено в общей сложности более 600 000 военных внедорожников, из которых партия в 51 000 машин поступила в Советский Союз по программе «ленд-лиз». В середине сороковых компания Willys Overland адаптировала военный внедорожник под гражданские нужды и выпустила прототип под индексом CJ, то есть — Civilian Jeep (гражданский джип).

На новую, более комфортную версию установили улучшенную трансмиссию, дворники, откидной задний борт, модернизированные фары, а также оснастили автомобиль крышкой бензобака на заднем крыле и запасным колесом. CJ стал прототипом последующих серийных модификаций, которые продержались на мировом рынке несколько десятилетий. Современным наследником, сохранившим традиционные внешние черты CJ, можно считать знаменитый Jeep Wrangler.

Humvee

В 1979 году Пентагон объявил конкурс на создание «высокомобильного многоцелевого колесного транспортного средства» — HMMWV (High Mobility Mulipurpose Wheeled Vehicle). Боевую машину под названием Humvee разработала компания AM General, и в 1981 году она поступила на вооружение США. Это был простой в управлении, легкобронированный рамный внедорожник, на который легко устанавливалось различное вооружение. Боевое крещение он получил в начале 1990-ых во время военной операции против Ирака в Персидском заливе «Буря в пустыне».

С учетом полученного опыта в 1992 году американцы создали модернизированную версию М-1097 с усиленной подвеской и увеличенной грузоподъемностью. В это же время компания General Motors запустила в производство гражданскую версию «Хамви» под названием Hummer H1. Через десять лет стартовало производство модернизированного варианта H2, а в 2005-ом модельный ряд пополнился новым H3. Поначалу брутальные внедорожники имели успех, который совсем скоро сошел на нет, и у подразделеония GM возникли финансовые трудности.

Две последних модели собирались в России на калининградском заводе Автотор в течение трех лет, в результате чего на наш рынок поступило 5000 американских внедорожников. Однако в 2010-ом GM ликвидировал подразделение Hummer в связи с нерентабельностью.

Merceds-Benz Gelandewagen

Первые попытки создать Gelandewagen, что в переводе с немецкого означает «внедорожник», предпринимались еще в 1926 году, когда на свет появился Mercedes-Benz G1 с вторым задним мостом для улучшения проходимости. А спустя одиннадцать лет с конвейера сошел маневренный малогабаритный внедорожник G5 с уникальной системой поворота передних и задних колес.

Возрождение Gelandewagen началось в 1975 году, когда один из акционеров Daimler, а по совместительству иранский шейх Мохаммед Реза Пехлеви, заказал у Mercedes-Benz 20 000 внедорожников для своей армии. К тому времени немецкий производитель вместе с австрийской компанией Steyr-Daimler-Puch AG разработал проект универсального автомобиля под кодовым названием Н2, который и приглянулся царственной особе. Однако в связи с разразившейся в Иране революцией шейх поспешно сбежал в США, а новое правительство напрочь отказалось выполнять условия контракта с немцами. Те в свою очередь к тому времени уже успели потратить огромные суммы на подготовку внедорожника к серийному производству.

В результате автомобиль все-таки сошел с конвейера и пригодился вооруженным силам Германии, Аргентины, Норвегии и других стран. Со временем объем производства гражданских версий Gelandewagen превысил тираж военных вариантов, и глянцевые журналы стали писать о немецком внедорожнике, как об «иконе стиля». К сожалению, в российской столице в последнее время немецкая модель часто фигурирует в сводках происшествий с участием «золотой молодежи».

Toyota Land Cruiser

Jeep в середине XX века так покорил сердца японских военных, что в начале 1950-х они в буквальном смысле клонировали «американского солдата» и назвали его просто и честно — Toyota Jeep. Перавый прототип был копией Willys MA, и начальная партия внедорожников также предназначалась для военных целей. Запуск серийной модели Toyota BJ стартовал в 1953-м, а когда еще через три года японцы решили продавать ее за рубежом, то появилось новое название внедорожника — Land Cruiser, что можно перевести, как «сухопутный крейсер».

Адаптированная под гражданского потребителя 20-я серия включала несколько модификаций с разными типами кузова и колесными базами, а слизанный у американцев дизайн с незначительными изменениями так же пользовался успехом еще в течение тридцати лет. Напомним, что в настоящее время на мировом рынке предлагается Toyota Land Cruiser 200 девятого поколения.

УАЗ-460

Два прототипа будущего долгожителя, известного сейчас как УАЗ Хантер, проектировались в конце 1950-х группой инженеров под руководством П. И. Музюкина по заказу вооруженных сил Советского Союза. Один из них — УАЗ-460 — позаимствовал зависимую подвеску от известной «Буханки», а другой — УАЗ-470 — получил независимую, ранее разработанную для концептуального автомобиля-амфибии. Испытания и доработки нового внедорожника в общей сложности продолжались до 1972 года, когда УАЗ-469Б сменил на конвейере знаменитого ГАЗ-69.

Первым делом советский «уазик» распределялся по воинским частям и пограничным заставам союзных республик, а также стран Варшавского договора. Модель выпускалась в нескольких военных, гражданских, медицинских и милицейских модификациях и отличалась неплохим внедорожным потенциалом, но при этом спартанскими условиями для водителя и пассажиров.

В 1985 году вышла модернизированная модель УАЗ-3151, которая дожила до 2003 года и впоследствии переродилась в сегодняшний УАЗ-315195 Хантер. В 2011 году Министерство обороны Российской Федерации отказалось закупать советского долгожителя, зато своих гражданских клиентов Ульяновский автозавод продолжает радовать разнообразными ограниченными сериями старинного внедорожника.

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22 февраля 2018
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