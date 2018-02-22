Toyota Land Cruiser, UAZ Hunter и другие армейские машины, ставшие гражданскими

Humvee

В 1979 году Пентагон объявил конкурс на создание «высокомобильного многоцелевого колесного транспортного средства» — HMMWV (High Mobility Mulipurpose Wheeled Vehicle). Боевую машину под названием Humvee разработала компания AM General, и в 1981 году она поступила на вооружение США. Это был простой в управлении, легкобронированный рамный внедорожник, на который легко устанавливалось различное вооружение. Боевое крещение он получил в начале 1990-ых во время военной операции против Ирака в Персидском заливе «Буря в пустыне».

С учетом полученного опыта в 1992 году американцы создали модернизированную версию М-1097 с усиленной подвеской и увеличенной грузоподъемностью. В это же время компания General Motors запустила в производство гражданскую версию «Хамви» под названием Hummer H1. Через десять лет стартовало производство модернизированного варианта H2, а в 2005-ом модельный ряд пополнился новым H3. Поначалу брутальные внедорожники имели успех, который совсем скоро сошел на нет, и у подразделеония GM возникли финансовые трудности.

Две последних модели собирались в России на калининградском заводе Автотор в течение трех лет, в результате чего на наш рынок поступило 5000 американских внедорожников. Однако в 2010-ом GM ликвидировал подразделение Hummer в связи с нерентабельностью.