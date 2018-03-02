Volvo покажет на выставке Techno Classica уникальный спорткар 1800S

Спорткар Volvo 1800S Роджера Мура, наиболее известного по роли Джеймса Бонда, сошел с конвейера завода в Торсланде в ноябре 1966 года. Автомобиль, окрашенный в белый цвет, укомплектован колесными дисками Mini-Lite в особом исполнении, противотуманными фарами Hella и рулевым колесом, отделанным деревом.

Компания «Вольво» выкупила машину у прежнего владельца в начале 2000-х годов. Более чем за тридцать лет авто сменило несколько хозяев, в числе которых был и другой актер «бондианы» — Мартин Бенсон.