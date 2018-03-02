Volvo покажет на выставке Techno Classica уникальный спорткар 1800S

Фото: Volvo
С 21 по 25 марта в германском Эссене пройдет крупнейшая в мире выставка классических автомобилей Techno Classica. Поклонники винтажных машин, помимо прочего, смогут полюбоваться и уникальным Volvo 1800S, который в свое время принадлежал британскому актеру Роджеру Муру.
Виктория Базылева

Спорткар Volvo 1800S Роджера Мура, наиболее известного по роли Джеймса Бонда, сошел с конвейера завода в Торсланде в ноябре 1966 года. Автомобиль, окрашенный в белый цвет, укомплектован колесными дисками Mini-Lite в особом исполнении, противотуманными фарами Hella и рулевым колесом, отделанным деревом.

Компания «Вольво» выкупила машину у прежнего владельца в начале 2000-х годов. Более чем за тридцать лет авто сменило несколько хозяев, в числе которых был и другой актер «бондианы» — Мартин Бенсон.

Фото: Volvo

– Для нас было большой честью приобрести несколько лет назад это купе, и мы с нетерпением ждем шоу Techno-Classica, чтобы продемонстрировать его. Это уникальная машина с незаурядной историей, — заявил Пер-Оке Фрёберг, глава Volvo Cars Heritage.

Отметим также, что помимо 1800S, на стенде Volvo также будут представлены 1800ES 1973 года выпуска, редчайший кабриолет 1800 Volvoville 1966-го и уникальный P1800 1961-го. Кроме того, шведы выставят новый кроссовер XC40, который дебютировал в сентябре минувшего года и вот-вот поступит в продажу на российском рынке.

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2 марта 2018
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