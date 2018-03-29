Раритетный ЗИЛ-118 «Юность» выставлен на продажу за 430 000 евро

mobile.de
Любопытное объявление появилось в интернете — житель Украины решил продать в Европе уникальный автобус ЗИЛ-118 «Юность» за 430 000 евро. Судя по всему, речь идет о машине, обслуживающей партийных работников в «шестидесятых» годах.
Мирон Горин

Объявление о продаже раритетной модели 1964 года выпуска висит на немецком портале Mobile.de — свой лот, как уже было сказано, киевлянин оценивает в 430 000 евро. Это один из двадцати выпущенных экземпляров «Юности» первой серии с пробегом около 1000 километров. Автор анкеты уверяет, что состояние автомобиля идеальнейшее.

Автобус вместительностью до 18 человек построен на базе легендарного лимузина ЗИЛ-111, а в его моторном отсеке установлен V8 от грузового ЗИЛ-130. Коробка передач — автоматическая, максимальная скорость — 120 км/ч.

Стоит добавить, что в 60-х годах «Юностью», удостоенной 12 различных международных наград, серьезно интересовались за рубежом. Даже руководство Ford хотело приобрести лицензию на ее производство в США. Впрочем, дальше СССР эта VIP-маршрутка так и не уехала.

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29 марта 2018
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