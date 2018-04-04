В интернете продают ГАЗ-13 «Чайка» Леонида Брежнева

Седаны, лимузины и фаэтоны ГАЗ-13 «Чайка» выпускались на Горьковском автозаводе в период с 1959 по 1981 год. За это время с конвейера предприятия сошло чуть больше 3000 машин, одна из которых в настоящее время продается в интернете за 30 млн. рублей.

Объявление о продаже ГАЗ-13 «Чайка» опубликовал житель Московской области. Столь высокий ценник он объяснил тем, что этот автомобиль — настоящий раритет. Именно на нем возили генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева во время его визита в Узбекистан в 1982 году.

По словам нынешнего владельца «Чайки», машина находится в идеальном состоянии, на ее одометре всего 2000 километров. В движение лимузин приводится 5,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 195 л. с., работающим с автоматической коробкой передач и системой заднего привода.

Кузов автомобиля окрашен в белый цвет, интерьер отделан кожей. В описании говорится, что владельцев по документам у «Чайки» было двое. Также отмечено, что машина не растаможена, и находится она не в России, а в Узбекистане.