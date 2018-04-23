Первое ретро-ралли сезона-2018 прошло в Москве

Шоу стартовало у гостиницы «Метрополь», после чего участники преодолели 75 километров по столице, но маршрут экипажи получили только на старте. И это была главная сложность, так как команды должны были показать не лучшее время, а навыки ориентирования на местности наравне с красивой и безопасной ездой. Отдельные испытания преодолели на так называемой трассе слалома, а штурманы прошли интеллектуальный квест в Институте русского реалистического искусства. Обладателем главного приза — недельного тура двоих на остров Сардиния стал экипаж №20 в составе Антона Золотова и Михаила Готесмана на Ford T 1924 года. А организовали этот праздник старины компании «Ингосстрах Exclusive» и Ралли Клуб Классических Автомобилей (РККА).