В интернете продают уникальную «Волгу» Владимира Путина

«Последние ГАЗ-21 были выпущены заводом ГАЗ в 2004 году, в количестве трех штук. И Волга из данного проекта КБ Смирнова как раз из этой ограниченной спецсерии, о которой мало кто знает. Сертификатом подлинности данного экземпляра является официальное письмо ГАЗ с поздравлением с днем рождения данным уникальным транспортным средством Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина» — говорится в объявлении на «Юла Авто».

«Волга», выставленная на продажу, сошла с конвейера Горьковского автозавода в 2004 году. Нынешний владелец утверждает, что автомобиль был в превосходном состоянии и не требовал никаких доработок. В конструкторском бюро заменили лишь технические жидкости и провели небольшой косметический ремонт крышки багажника. По итогу машину оценили ни много ни мало в 21 млн. рублей.

В движение ГАЗ-21, подаренный главе государства, приводится 2,7-литровым двигателем мощностью 150 л. с. Пару мотору составляет трехступенчатая автоматическая коробка передач. Добавим, что силовой агрегат способен разогнать заднеприводный седан массой 1360 килограммов до 175 км/ч.