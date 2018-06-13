Porsche: 70 лет настроения

Что примечательно, одновременно подобные мероприятия состоялись практически по всему миру. Гостями Porsche Driving Center и ГК «АвтоСпецЦентр» стали многочисленные клиенты компании, а также представители профильной прессы. Помимо впечатляющей ретро выставки автомобилей Porsche разных эпох, посетителям предлагались различные активности — от компьютерных покатушек для детей и гонок на дронах до настоящих заездов по треку для взрослых на моделях 911. Добавьте сюда розыгрыши призов и подарков, выступления творческих коллективов и огромный фуд-корт со множеством блюд кухонь разных стран мира.
В минувший уикенд на подмосковном автодроме Moscow Raceway состоялось масштабное мероприятие, посвященное 70-летнему юбилею компании Porsche, на котором побывал и портал «АвтоВзгляд».
Стоит отметить, что за 70 лет своего существования, Porsche AG из семейного фамильного предприятия превратилась в одну из крупнейших автомобильных компаний мира с богатой не только коммерческой, но и спортивной историей. На российском рынке дела у Porsche идут также весьма неплохо, а львиная доля продаж приходится на модель Cayenne и Macan.
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