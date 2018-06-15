Moscow Classic Grand Prix: вперед в прошлое

Так, в этот раз посетители могли не только осмотреть на заезды спортивных автомобилей, построенных на основе карбюраторных заднеприводных отечественных автомобилей («Волга», «Жигули», «Москвич»), но и увидеть экспозицию автомобилей клубов и сообществ, картинг, тир и выставочную зону техники ДОСААФ и Минобороны РФ; площадку фестиваля «Боевая классика»; экспозицию редких и современных моделей автозавода «ГАЗ»; соревнования на Кубок России по гонкам на радиоуправляемых автомобилях; гоночные симуляторы; пневматический и интерактивный тир и даже симулятор кабины настоящего пассажирского самолета.

Что же касается собственно гонок, то в нынешнем сезоне на стартовую решетку вышли более 100 участников и 10 команд. (в том числе советские автомобили с открытыми колесами («Формула») и разнообразная техника иностранных автопроизводителей, сошедших с конвейера до 1987 года).