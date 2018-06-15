Moscow Classic Grand Prix: вперед в прошлое

Фестиваля истории и автоспорта Moscow Classic набирает обороты: в этом году посмотреть на первую в сезоне гонку ретромобилей в рамках кольцевого чемпионата Moscow Classic Grand Prix и Открытого Кубка ДОСААФ России пришло более 16 000 человек. Изюминка этого спортивного праздника в том, что он проводится в формате большого праздника для всей семьи.
Так, в этот раз посетители могли не только осмотреть на заезды спортивных автомобилей, построенных на основе карбюраторных заднеприводных отечественных автомобилей («Волга», «Жигули», «Москвич»), но и увидеть экспозицию автомобилей клубов и сообществ, картинг, тир и выставочную зону техники ДОСААФ и Минобороны РФ; площадку фестиваля «Боевая классика»; экспозицию редких и современных моделей автозавода «ГАЗ»; соревнования на Кубок России по гонкам на радиоуправляемых автомобилях; гоночные симуляторы; пневматический и интерактивный тир и даже симулятор кабины настоящего пассажирского самолета.
Что же касается собственно гонок, то в нынешнем сезоне на стартовую решетку вышли более 100 участников и 10 команд. (в том числе советские автомобили с открытыми колесами («Формула») и разнообразная техника иностранных автопроизводителей, сошедших с конвейера до 1987 года).
Особый интерес публики вызвали новички мероприятия — в зачете «Волга 406» выступили два первых спортивных универсала «Волга» ГАЗ-24; в зачете Touring Mondial (классические заднеприводные автомобили иностранного производства) к старым участникам на Porsche 911 и Austin MINI присоединился целый ряд классических BMW: от 316 до 325i.
Напомним, что сегодня гонки Moscow Classic Grand Prix на классических автомобилях остаются самыми многочисленными (как по числу участников, так и по числу зрителей) шоссейно-кольцевыми соревнованиями в нашей стране. Но если вы еще не видели, с каким азартом гоняются «старички», у вас еще все впереди — сезон только начался…