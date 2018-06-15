В США продали старый УАЗ-469 за миллион

Компания Mecum провела в Индианаполисе очередные торги, где были выставлены редкие экземпляры мирового автопрома, среди которых был замечен знаменитый советский внедорожник УАЗ-469, выпущенный в далеком 1987 году. Пробег автомобиля составляет всего 11 000 км.

Машину продали за 16 500 долларов, а это примерно миллион рублей на наши деньги. Между прочим, таких монстров, как Mercedes-Benz CL 500 2005 года, Chevrolet Corvette 1996 года и Porsche 928S 1985 года оценили на аукционе в 1,5—2 раза дешевле, чем наш «уазик».

Возможно покупатель советского внедорожника и не догадывался, что автомобиль все еще выпускается в далеком Ульяновске и стоит всего 644 900 рублей.