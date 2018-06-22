Lamborghini воскресила Miura SVR

Miura SVR эволюционировал из гоночного автомобиля Miura Jota 1970 года, разработанного ранее пилотом Lamborghini Бобом Уоллесом. В это же время на базе Jota Lamborghini построила еще несколько моделей Miura SVJ и одну SVR.

Miura родилась как версия S, и в 1974 году автомобиль вернулся в Сант-Агата-Болоньезе, сменив девять хозяев.Через полтора года переработанный экземпляр, получив индекс SVR, был продан в Японию. Там он стал настоящей сенсацией и послужил вдохновением для серии комиксов «Circuit Wolf».

Современная реконструкция Miura SVR оказалась задачей не из простых. Мало того, что авто оказалось в разобранном виде и с измененными узлами, так еще и в распоряжении инженеров не оказалось нужных исходных спецификаций.

Впрочем, этот автоантиквариат удалось восстановить до первоначального состояния. Единственным исключением стали четырехточечные ремни безопасности и другие, более удобные сиденья. Скорее всего, эти «обновки» стали пожеланием нового хозяина спорткара. Его имя, как и цена проекта, держатся в секрете.