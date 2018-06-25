5 самых дорогих отечественных автомобилей на вторичном рынке

В июне на портале бесплатных объявлений Avito верхние строчки в рейтинге самых дорогих машин на вторичном рынке занимают не только роскошные Rolls-Royce Phantom или Mercedes-Benz SLR McLaren. По многомиллионному ценнику с ними успешно конкурируют раритетные модели советского автопрома, восстановленные по полному циклу. Они-то и не дают спокойно спать истинным ценителям автомобильных реликвий.
ЗиС-101 (75 миллионов рублей)
В Новосибирске продаются три машины — ЗиС-101 1937 года выпуска и ЗиС-101А и ЗиС-101 Фаэтон 1939 года изготовления стоимостью от 60 до 75 миллионов рублей каждая. С 2012 года раритеты находятся в процессе реставрации, который по плану должен завершиться 20 декабря 2019 года. Клиент может приобрести такой автомобиль на любой стадии работ, что позволит производить восстановление по его индивидуальным условиям с использованием оригинальных либо зарубежных узлов и агрегатов, а также любых материалов отделки. Напомним, что ЗиС-101 состоял на службе у партийных руководителей и высшего командного состава Красной армии.
ЗиЛ-4112P (70 миллионов рублей)
Еще одно заманчивое объявление: в Москве выставлен на продажу единственный ЗИЛ-4112P за 70 миллионов рублей. Это последний экземпляр, выпущенный на ЗИЛе в 2012 году. Объявление гласит, что шестидверный автомобиль, созданный совместно компаниями АМО ЗиЛ и Депо-ЗиЛ, по уровню роскоши превосходит все известные модели лимузинов, включая пафосные Rolls-Royce и Maybach. Задние двери распахиваются навстречу друг другу другу, как в Lincoln Continental 1960-х годов, а конструкция средней двери в закрытом состоянии встраивается в силовую структуру кузова и превращается в центральную стойку. Автомобиль оснащен 7,7-литровым V8 мощностью 400 л. с. и полным комплектом современных систем безопасности.
ЗиС-110 (45 миллионов рублей)
Кабриолет ЗиС-110 1949 года выпуска продается в Москве за 45 миллионов рублей. Машина подверглась полному циклу ремонтно-восстановительных работ с использованием оригинальных комплектующих, при этом в ней сохранилась полностью заводская конструкция. Четырехдверный кузов оснащен мягким складывающимся тентом и поднимающимися стеклами передних и задних дверей. История автомобиля отслежена с момента его прибытия в Одесский военный округ в начале 1950-ых годов для проведения военных парадов. В то время командующим Одесским военным округом был Маршал Жуков. Машина активно использовалась на киносъемках Одесской студии.
ЗиС-110 (25 миллионов рублей)
В столице предлагается еще один ЗиС-110 с 6,0-литровым мотором, но почти в два раза дешевле — за 25 миллионов рублей. В объявлении указано, что экземпляр, выставленный на продажу, полностью отреставрирован и находится в отличном состоянии. Пробег машины составляет 67 000 км. Напомним, что этот автомобиль представительского класса сменил на конвейере ЗиС-101 в 1945-ом и выпускался до 1958 года.
ГАЗ-13 «Чайка» (13 миллионов рублей)
Еще один восстановленный советский автомобиль 1976 года выпуска продается в Северной столице за 13 миллионов. Найденный несколько лет назад в Оренбургской области ГАЗ-13 «Чайка» также подвергся полному циклу реставрационных работ. В объявлении указано, что по первоначальному замыслу заказчика после восстановления машины на ее кузов должен был нанести художественную роспись Никас Сафронов. Но в последствии от этого отказались и оформили раритет в стиле автомобилей дипломатических служб СССР.