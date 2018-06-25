5 самых дорогих отечественных автомобилей на вторичном рынке

ЗиС-101 (75 миллионов рублей)

В Новосибирске продаются три машины — ЗиС-101 1937 года выпуска и ЗиС-101А и ЗиС-101 Фаэтон 1939 года изготовления стоимостью от 60 до 75 миллионов рублей каждая. С 2012 года раритеты находятся в процессе реставрации, который по плану должен завершиться 20 декабря 2019 года. Клиент может приобрести такой автомобиль на любой стадии работ, что позволит производить восстановление по его индивидуальным условиям с использованием оригинальных либо зарубежных узлов и агрегатов, а также любых материалов отделки. Напомним, что ЗиС-101 состоял на службе у партийных руководителей и высшего командного состава Красной армии.