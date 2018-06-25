В Голландии разом продали более 200 раритетных Ford

Распродажа коллекции частного музея Ден Хартога (Den Hartogh Museum) стала своего рода сенсацией. Что, впрочем, не удивительно если учесть, что она была самой большой частной коллекцией классических Ford в мире. Экспозиция, в итоге ушедшая с молотка полностью, насчитывала 220 машин этой американской марки.
Михаил Ростарчук

Любопытно, что в Den Hartogh Museum были собраны «форды» только начала и середины прошлого века — как стоковые, так специальные версии, коммерческие автомобили, автобусы, пожарные машины и гоночные болиды. Организаторы аукциона выручили от реализации уникальной коллекции около 7,2 млн долларов.

Дороже всего обошелся одному из любителей автостарины Ford Model B 1905 года выпуска с открытым кузовом без дверей типа «тонно». За него пришлось выложить примерно 488 000 долларов. Кстати сказать, из серии в 500 экземпляров до наших дней дожило не более восьми.

Вторым самым дорогим лотом стал преемник Ford Model B — Ford Model K с кузовом «фаэтон», проданный за 400 000 долларов. А третьим — снегоход на базе Ford Model A 1930-го года, ушедший с молотка за 100 00 долларов).

Как сообщает пресс-служба Ford, «втомобилями Ford Пит Ден Хартог (1926—2011) увлекался с раннего детства — его отец, владелец успешной транспортной компании, закупал „форды“ для своего бизнеса. В 1956 году, унаследовав компанию от отца, Пит Ден Хартог начал приобретать автомобили Ford, поставив себе целью собрать наиболее полную коллекцию из всех выпускавшихся моделей марки».

ретромобили, история
25 июня 2018
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