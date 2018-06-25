В Голландии разом продали более 200 раритетных Ford

Любопытно, что в Den Hartogh Museum были собраны «форды» только начала и середины прошлого века — как стоковые, так специальные версии, коммерческие автомобили, автобусы, пожарные машины и гоночные болиды. Организаторы аукциона выручили от реализации уникальной коллекции около 7,2 млн долларов.

Дороже всего обошелся одному из любителей автостарины Ford Model B 1905 года выпуска с открытым кузовом без дверей типа «тонно». За него пришлось выложить примерно 488 000 долларов. Кстати сказать, из серии в 500 экземпляров до наших дней дожило не более восьми.