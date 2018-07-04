Рыбья кость для Bosch Moskau Klassik

А после завершения испытания торжественно заезжали в главные ворота парка «Сокольники» и, сопровождаемые красавицами-черлидершами, дефилировали по центральной аллее, а затем выстроились на Большом парковом круге.

По окончании финиша «взрослого» ралли начались соревнования юных автоспортсменов на детских педальных машинках. Великолепный зрелищный «масс-старт», а также специальные упражнения в водительском мастерстве под интригующими названиями: «Колея», «Ле-Ман», «Слалом» не оставили зрителей равнодушными.