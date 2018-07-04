Рыбья кость для Bosch Moskau Klassik

После гала-парада (перед зрителями прошла вся автомобильная история минувшего столетия) участники прошли увлекательное трехчасовое штурманское соревнование на ориентирование и точность прохождения маршрута. Любопытно, что первые на Bosch Moskau Klassik так называемая дорожная книга соревнования была написана с применением легенды «Рыбья кость», достаточно широко распространенной в Европе и незаслуженно редко использующейся российскими организаторами. Напомним, эта легенда представляет собой схему проезда перекрестков, где основной «хребет» обозначает движение через встречающиеся пересечения и примыкания дорог на маршруте ралли.
Легенда читается снизу вверх. Каждое соединение центральной линии «хребта» с примыкающими линиями обозначает перекресток. Количество примыкающих линий плюс линия «хребта» на каждом «перекрёстке» легенды соответствует количеству возможных направлений движения на перекрёстке на местности. В легенде указываются все встречающиеся на маршруте перекрестки, включая проезжаемые прямо, за исключением развязок с единственно возможным (либо единственно разрешенным) направлением движения и перекрестков, проезжаемых по главной дороге, направление которой указано табличкой 8.13 (вне зависимости от наличия на данном перекрестке работающего светофора).
А после завершения испытания торжественно заезжали в главные ворота парка «Сокольники» и, сопровождаемые красавицами-черлидершами, дефилировали по центральной аллее, а затем выстроились на Большом парковом круге.
По окончании финиша «взрослого» ралли начались соревнования юных автоспортсменов на детских педальных машинках. Великолепный зрелищный «масс-старт», а также специальные упражнения в водительском мастерстве под интригующими названиями: «Колея», «Ле-Ман», «Слалом» не оставили зрителей равнодушными.