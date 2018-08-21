В России продается эксклюзивный Mercedes-Benz 170 V 1938 года выпуска

Mercedes-Benz 170 V, проходивший под внутренним индексом W136, выпускался с 1936 года по 1955. Правда, на время Второй мировой войны производителю пришлось занять все свои мощности строительством военной техники, поэтому с 1942 по 1946 автомобиль не собирался. Надо сказать, что первые три года машина была самой продаваемой в «мерседесовской» линейке.

В штатной комплектации 170 V получил по тем временам довольно сильный мотор объемом 1,7 л и мощностью 38 л. с., агрегатированный с механической коробкой передач. Были и спортивные модификации «двухдверки» с двигателями, способными выдавать как 50, так и 60 «лошадей», кроме того, машина выпускалась в кузове родстер. Но, если верить хозяину объявления, на этом экземпляре когда-то агрегат был заменен на более современный 2,3-литровый с отдачей в 106 л. с., работающий в паре с «автоматом».

Салон автомобиля выполнен в бежевом цвете. Так же в анкете объявления, оставленного на интернет-площадке «Юла Авто», говорится, что машина в прекрасном состоянии и на ходу.