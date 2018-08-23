Какие уникальные олдтаймеры можно купить на вторичном рынке

Благодаря энтузиастам, не просто восстанавливающим ретро-автомобили, но и неплохо наваривающимся на «староходах», вторичный рынок становится иногда этаким автомузеем, где представлены отреставрированные образцы мирового автомпрома самых разных эпох. В нашу подборку попали три забавных «американца», один «немец» и один «японец». Все представленные экземпляры продаются на одном из популярных сайтов бесплатных объявлений.
Ford Fairlane 1958 года
Седан Ford Fairlane 1958 года выпуска предлагается всего за миллион рублей. Различные поколения этой модели сменяли друг друга на конвейере на протяжении шестнадцати лет — с 1955-го по 1971-й год. В 1958-м вышла модификация 500, продававшаяся в укороченном двухдверном кузове и четырехдверном варианте, который недавно выставлен на продажу в Новосибирске.
Седан вооружен дизельным 2,8-литровым силовым агрегатом мощностью 100 л. с. и механической коробкой передач. В объявлении указано, что автомобиль «пробежал» всего 58 000 километров и у него был только один хозяин, чему, конечно, верится с большим трудом.
Toyota Crown 1973 года
Toyota Crown является старейшей моделью японского производителя, и выпускается с 1955 года по сей день, сменив в течение 63 лет целых четырнадцать поколений. В 1970-х модель предлагалась в трех вариантах кузова — седан, универсал, купе. Автомобиль отличался богатым оснащением и роскошным оформлением интерьера.
Во Владивостоке продается полноразмерный седан S60 четвертой генерации 1973 года выпуска с пробегом 300 000 километров за 1 400 000 рублей. «Японец» заряжен штатным мотором 1JZ объемом 2 л мощностью 180 л. с., который работает в паре с механической коробкой передач. В объявлении указано, что на продажу выставлен экземпляр, многократно побеждавший в соревнованиях по автозвуку и автотюнингу.
Mercedes-Benz W115 1972 года
В Махачкале предлагается Mercedes-Benz в версии W115 1972 года выпуска. «Мерседесы» серии W114/W115 дебютировали в 1968-м и продавались до 1976 года. Роскошная по тем временам модель выпускалась в версиях купе, универсал и удлиненный седан.
Исходя из текста объявления, при реставрации экземпляра, выставленного на продажу, использовались исключительно оригинальные детали. Салон отделан белой кожей. Mercedes-Benz вооружен бензиновым 110-сильным двигателем объемом 2,8 л, агрегатированным с автоматической коробкой передач. Указанный пробег также вызывает сомнение — 60 000 километров. Цена вопроса — 1 450 000 рублей.
Chevrolet Caprice 1975 года
В Сибири выставлен на продажу купе Chevrolet Caprice второго поколения 1975 года выпуска. Автомобиль благополучно выпускался в течение тридцати лет — с 1966-го по 1996-й год. Модель второго поколения за пять лет жизни пережила четыре рестайлинга, и новосибирский вариант является представителем последнего обновления.
Купе оснащено 5,7-литровым мотором мощностью 150 л. с. и автоматической коробкой передач. Судя по объявлению, «американец» прошел 100 000 верст. Chevrolet, заряженный навороченной аудиосистемой с сабвуфером и шестью динамиками, предлагается за 2 500 000 рублей.
Cadillac De Ville 1958 года
Самый дорогостоящий в нашем списке — Cadillac De Ville 1958 года выпуска продается за 3 500 000 «деревянных». General Motors выпускал эту модель на протяжении 56-и лет — с 1949 по 2005 год. Поколения машины конца 1950-х прославилось своими выдающимися «плавниками».
У нас продается модель, заряженная бензиновым агрегатом V8 объемом 6,6 л мощностью 365 л. с., который работает в паре с «автоматом». Пробег — 145 000 километров. Продавец отмечает, что мотор, кузов и ходовая — оригинальные, а кое=где даже сохранилась заводская краска.