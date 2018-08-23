Какие уникальные олдтаймеры можно купить на вторичном рынке

Ford Fairlane 1958 года

Седан Ford Fairlane 1958 года выпуска предлагается всего за миллион рублей. Различные поколения этой модели сменяли друг друга на конвейере на протяжении шестнадцати лет — с 1955-го по 1971-й год. В 1958-м вышла модификация 500, продававшаяся в укороченном двухдверном кузове и четырехдверном варианте, который недавно выставлен на продажу в Новосибирске.

Седан вооружен дизельным 2,8-литровым силовым агрегатом мощностью 100 л. с. и механической коробкой передач. В объявлении указано, что автомобиль «пробежал» всего 58 000 километров и у него был только один хозяин, чему, конечно, верится с большим трудом.