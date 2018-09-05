Безвкусица по-советски: гримасы автотюнинга в СССР

В те далекие времена считалось оригинальным, например, оклеить руль разноцветной изолентой в несколько слоев. Иногда получался незатейливый узор — красота да и только. Некоторые водители, недовольные тонким штурвалом, таким образом его утолщали. Более изобретательные автолюбители использовали для оплетки изоляцию от проводов, части шлангов, капельниц и прочих деталей из мягкого пластика и резины.
Но особенно роскошно выглядел «лохматый» штурвал, собственноручно отделанный мехом. Шкурки животных укладывались также и на кресла — как минимум на водительское, и зимой это была достойная альтернатива современной опции обогрева сидений. А в жару советские шоферы выживали за счет бытовых вентиляторов, которые подключались к аккумулятору и заменяли кондиционер.