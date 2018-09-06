Выставлен на продажу первый российский серийный автомобиль

Нынешний хозяин раритета написал, что этим автомобилем не стыдно украсить даже самую изысканную коллекцию самого требовательного автолюбителя. А затем сделал одну очень немаловажную приписку: машина находится в процессе сборки, а снимок в объявлении — это фото из Интернета.

Надо сказать, что хорошо распространенным фактом является то, что единственный сохранившийся до наших дней «Руссо-Балт» К12/20 выпуска 1911 года с шасси № 73 выставлен в московском Политехническом музее. Судя по всему, фото в объявлении тоже сделано в стенах музея.

Дошедший до наших дней экспонат в свое время был заказан тверской воздухоплавательной школой, в 1929 году поменял хозяина, а потом до 66 года пропадал под завалами мусора в обычном дровяном сарае. «Всплыла» машина в 67 году прошлого века: авто было отреставрировано в Государственном научном центре НАМИ и своим ходом отправилось в музей.

Взяв в расчет эти факты, напрашивается вывод, что объявление, сделанное на интернет-площадке «Avito Авто», носит довольно сомнительный характер. Но и того, что «Руссо-Балт» окажется оригинальным, исключать нельзя. Все точки над «i» в этой истории сможет расставить только эксперт в области антикварных автомобилей.