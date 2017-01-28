Пьяного лейтенанта ГИБДД Москвы на BMW X6 задержали со стрельбой

Стало известно, что красиво проводивший свой законный отпуск в Курской области инспектор ГИБДД по ЮВАО, скорее всего, будет уволен из полиции по отрицательным мотивам. Оказывается, некоторое время назад лейтенант московской ГИБДД был замечен справляющим нужду на авто, припаркованные возле одного из местных ночных клубов. Неприятно удивленные таким поведением, местные жители вызвали полицию. При виде коллег, столичный правоохранитель запрыгнул в собственную BMW X6 и попытался скрыться с места происшествия. К отлову беглеца подключились экипажи местной ДПС. Московский профессионал (служил он, по некоторым данным, в «органах» с 2001 года!) бодро уходил от провинциальных коллег на мощном немецком кроссовере. Чтобы призвать нарушителя к порядку, последним пришлось даже немножко пострелять. Только после этого отпускник остановил свой X6 и сдался.

Очевидцы уверяли, что задержанный демонстрировал все классические признаки изрядной степени опьянения, однако от прохождения медосвидетельствования он отказался. Как стало известно Life, лейтенант ГИБДД по ЮВАО, находясь в отпуске в Курской области, посетил местный ночной клуб. В ночном заведении он повздорил с кем-то из посетителей, а затем вышел на улицу и демонстративно обмочил несколько автомобилей. Скотски-идиотское поведения стража порядка привело, в конечном счете, к увольнению из полиции с «волчьим билетом». А в ГИБДД ЮВАО города Москвы, по некоторым данным, после принятия решения об увольнении «спалившегося» коллеги был организован «суд офицерской чести». Видимо, в назидание остальным: нечего «светить» свои дорогие машины и «быковать» перед простыми смертными, даже если ты аж целый лейтенант ГИБДД.