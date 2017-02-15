ГИБДД Москвы жестко мстит юридически грамотным автовладельцам

amsrus.ru/
Законы нашей страны таковы, что за «левый» ксенон могут лишить «прав». Однако отечественная автоинспекция идет еще дальше: перед судом, который однозначно лишит нарушителя водительского удостоверения, сотрудники ГИБДД калечат транспортные средства «обвиняемых» и даже подвергают жизнь их водителей смертельной опасности. И вот тому очередное свидетельство…

Максим Строкер

Эта история произошла с жителем Зеленограда Романом Якушиным. Однажды возвращался он среди ночи домой на личной машине и был остановлен инспектором ДПС для стандартной «проверки документов». Будучи человеком подкованным в правовой сфере, гражданин, с полным, заметим, на то основанием, поинтересовался у сотрудника причиной остановки. Вопрос привел полицейского в такое нервическое возбуждение, что тому немедленно захотелось найти эту самую причину. И через несколько минут поисков таковая нашлась. На свою беду гражданин Якушин ехал на машине с нештатно установленными ксеноновыми лампами головного света — вместо заводских «галогенок».

Казалось бы: вот типичное нарушение, соответствующее части 1 статьи 12.5 КоАП — «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых в соответствии с Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации запрещена». Штраф за это — 500 рублей. Но инспектор думал иначе и оформил водителя Якушина по другому разделу той же статьи КоАП — части третьей: «Управление транспортным средством, на передней части которого установлены световые приборы с огнями красного цвета или световозвращающие приспособления красного цвета, а равно световые приборы, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации». С такой формулировкой обычно лишают «прав» на полгода-год умников, разъезжающих с «левыми» мигалками на крыше и «стробоскопами» в решетке радиатора.

Роман Якушин в полном изумлении поинтересовался у инспектора: не ошибается ли тот в своей правоприменительной практике? На что получил ответ, что, мол, имеется приказ начальства: оформлять «ксенонщиков» на лишение «прав»! Но дальнейшие события окончательно ввели гражданина Якушина в ступор. Вот как он описывает происходившее на дороге практически в полночь действо: «Инспектор ДПС достает из кармана нож (!) и вырезает им (ночью!) лампочки из фар моей машины. А затем допускает дальнейшее движение т/с в темное время суток с негорящими фарами! Я от ощущения иррациональности происходящего аж по телефону доверия позвонил, указанному на патрульной машине — там дали номер дежурной части, в которой не взяли трубку»!

Одну лампу полицейский сумел «ампутировать» и изъять, а со второй не справился и просто привел в нерабочее состояние. А потом был суд. Результатом его стал приговор судьи Романовской А.А. «назначить Якушину Роману Викторовичу наказание в виде лишения права управления транспортным средством сроком на шесть месяцев с конфискацией в доход государства указанной газоразрядной лампы». Остается порадоваться, что сотрудники дорожной полиции пока еще не додумались самостоятельно резать «болгаркой» несертифицированные «кенгурины» и фаркопы, прямо на дороге вырывать с корнем из-под капота элементы нештатного газобаллоного оборудования и колотить окна затонированных не по регламенту машин. Хотя, судя по действиям столичных придорожных полицейских — и это не за горами.

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15 февраля 2017
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