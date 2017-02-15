ГИБДД Москвы жестко мстит юридически грамотным автовладельцам

Эта история произошла с жителем Зеленограда Романом Якушиным. Однажды возвращался он среди ночи домой на личной машине и был остановлен инспектором ДПС для стандартной «проверки документов». Будучи человеком подкованным в правовой сфере, гражданин, с полным, заметим, на то основанием, поинтересовался у сотрудника причиной остановки. Вопрос привел полицейского в такое нервическое возбуждение, что тому немедленно захотелось найти эту самую причину. И через несколько минут поисков таковая нашлась. На свою беду гражданин Якушин ехал на машине с нештатно установленными ксеноновыми лампами головного света — вместо заводских «галогенок».

Казалось бы: вот типичное нарушение, соответствующее части 1 статьи 12.5 КоАП — «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых в соответствии с Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации запрещена». Штраф за это — 500 рублей. Но инспектор думал иначе и оформил водителя Якушина по другому разделу той же статьи КоАП — части третьей: «Управление транспортным средством, на передней части которого установлены световые приборы с огнями красного цвета или световозвращающие приспособления красного цвета, а равно световые приборы, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации». С такой формулировкой обычно лишают «прав» на полгода-год умников, разъезжающих с «левыми» мигалками на крыше и «стробоскопами» в решетке радиатора.