Готовимся к беспределу: ГИБДД прекратит свое существование в 2018 году

Фото: Алеся Эстрина
Уже со следующего года ГИБДД будет ликвидирована. Точнее сказать, слита с патрульно-постовой службой. Принятое МВД решение — проведение реформы запланировано на следующий год — ждет утверждения на правительственном уровне.
Вячеслав Василенко

О проведении этой реформы ГИБДД портал «АвтоВзгляд» рассказывал еще три года назад, когда бывший министр финансов и нынешний председатель комитета Гражданских инициатив Алексей Кудрин подготовил документ, согласно которому гаишников следовало бы разогнать, а их коррупционные схемы передать в руки другим ведомствам.

Надо ли говорить о том, что кудринское предложение по достоинству оценил даже сам Владимир Путин? Автор предложил отобрать у гайцов полномочия по «продаже» водительских «прав» в пользу Минтранса, а кормушку по отлову нарушителей ПДД передать региональным полицейским. По его мнению, эти «бизнес-процессы» указанные ведомства и службы смогут контролировать лучше (читай — брать больше).

И вот буквально на днях информацию о перестановке мест слагаемых, где суммы будут явно меняться, подтвердили питерскому изданию «Фонтанка» сразу несколько источников в МВД. Уже со следующего года российская ГАИ может прекратить свое существование — значительную часть кадров ожидаемо сократят, а остальных переведут в ППС.

Вероятно, для скрещивания уличных полицейских с придорожными потребуются дополнительные обучения личного состава, а также реорганизация регламента, определяющего новые компетенции правоохранителей (скорее всего, именно поэтому несколько дней назад ГИБДД отказалась от ратификации нового Административного регламента, который готовила несколько лет). И те, и другие, по сути, будут вынуждены расширить круг своих обязанностей, но сомнений нет в том, что от объединения ведомств существенно снизится качество проведения и оформления различных административных процессов.

Надо сказать, что служивые и без того в ряде ситуаций не знают, как правильно толковать и следовать законодательным нормам, нарушая их с полной уверенностью в безнаказанности. Более того: пользуясь служебным положением, изящно манипулируют пунктами и статьями российских законов и подзаконных актов при «разводе» обычных граждан на деньги. А это говорит лишь об одном — коррупция в связи с готовящейся реформой только усилится.

Судите сами: например, в неудачных попытках «загрузить» водителя, скажем, за непропуск пешехода на нерегулируемой «зебре», блюститель порядка запросто найдет другую причину, чтобы создать рулевому кучу проблем. Вы вот часто ли возите с собой паспорт? А зря, ведь полицейскому достаточно упомянуть о некой недавней ориентировке на особо опасного преступника, чтобы заставить шофера проехать с ним в отделение для проверки и установки личности. А точнее для того, чтобы вы сами предложили «откупиться» от предстоящей нервотрепки и не тратили зря время. Другой вариант — поставить под сомнение подлинность водительского удостоверения.

Да что там говорить, если при желании постовой спокойно может положить в вашу машину пару патронов или сверточек с подозрительным белым порошком. Поэтому автомобилисты, услышав новость о ликвидации ГИБДД, возрадовались напрасно. То, что доселе мы называли полицейским произволом — всего лишь цветочки, впереди — еще большее беззаконие и беспредел.

штрафы, суд, произвол ГАИ, безопасность дорожного движения, дорога, ГИБДД, дептранс
31 марта 2017
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