Готовимся к беспределу: ГИБДД прекратит свое существование в 2018 году

О проведении этой реформы ГИБДД портал «АвтоВзгляд» рассказывал еще три года назад, когда бывший министр финансов и нынешний председатель комитета Гражданских инициатив Алексей Кудрин подготовил документ, согласно которому гаишников следовало бы разогнать, а их коррупционные схемы передать в руки другим ведомствам.
Надо ли говорить о том, что кудринское предложение по достоинству оценил даже сам Владимир Путин? Автор предложил отобрать у гайцов полномочия по «продаже» водительских «прав» в пользу Минтранса, а кормушку по отлову нарушителей ПДД передать региональным полицейским. По его мнению, эти «бизнес-процессы» указанные ведомства и службы смогут контролировать лучше (читай — брать больше).