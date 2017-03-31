Готовимся к беспределу: ГИБДД прекратит свое существование в 2018 году

И вот буквально на днях информацию о перестановке мест слагаемых, где суммы будут явно меняться, подтвердили питерскому изданию «Фонтанка» сразу несколько источников в МВД. Уже со следующего года российская ГАИ может прекратить свое существование — значительную часть кадров ожидаемо сократят, а остальных переведут в ППС.

Вероятно, для скрещивания уличных полицейских с придорожными потребуются дополнительные обучения личного состава, а также реорганизация регламента, определяющего новые компетенции правоохранителей (скорее всего, именно поэтому несколько дней назад ГИБДД отказалась от ратификации нового Административного регламента, который готовила несколько лет). И те, и другие, по сути, будут вынуждены расширить круг своих обязанностей, но сомнений нет в том, что от объединения ведомств существенно снизится качество проведения и оформления различных административных процессов.

Надо сказать, что служивые и без того в ряде ситуаций не знают, как правильно толковать и следовать законодательным нормам, нарушая их с полной уверенностью в безнаказанности. Более того: пользуясь служебным положением, изящно манипулируют пунктами и статьями российских законов и подзаконных актов при «разводе» обычных граждан на деньги. А это говорит лишь об одном — коррупция в связи с готовящейся реформой только усилится.