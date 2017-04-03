ГИБДД, ограничив в правах начинающих водителей, скрыла от правительства правду о числе ДТП с их участием

Фото «АвтоВзгляд»
Настояв на значительном ограничении прав и свобод начинающих водителей якобы ради повышения безопасности дорожного движения, ГУ ГИБДД МВД РФ если и не обмануло Правительство России, то намерено ввело кабмин в заблуждение. Гаишники, ничтоже сумняшеся, перед подписанием поправок в ПДД «забыли» сообщить премьер-министру Медведеву статистические данные об авариях, случившихся по вине новичков.
Александр Ростарчук

Между тем, даже собственные гаишные данные свидетельствуют о том, что водители со стажем вождения до двух лет — самая безаварийная категория автолюителей. И даже более того: ДТП, случившихся по их вине, с каждым годом становится все меньше! Так, в 2015 году количество аврий, совершенных ими, сократилось на 26,5% по сравнению с показателями 2014 года, а водителями мопедов — аж на 45,9% а по итогам 2016 года устойчивое снижение продолжилось: на 20% и 26: соответственно по сравнению с 2015 годом. И произошло это не из-за ужесточения всяческих административных барьеров, а только благодаря проведенной в стране реформе автошкол, которой ГИБДД, кстати сказать, усиленно противилась. Суммарно же за два пореформенных года эти цифры составили 46,5% и 71.9% соответственно. То есть можно говорить о том, что введение новых программ обучения будущих «рулевых» способствовало беспрецедентному улучшению ситуации с аварийностью начинающих водителей.

Так же статистические данные ГИБДД полностью развенчивают созданный ею же миф о том, что начинающие водители — самые аварийные. Поскольку из общего количества дорожно-транспортных происшествий, совершенных из-за нарушений ПДД водителями транспортных средств, доля начинающих — 8%. Но самое интересное, это данные по сдаче экзаменов.

Неоднократно в конце прошлого года-начале этого представители Госавтоинспекции заявляли, что после введения новых правил приема экзаменов процент сдачи с первого раза упал, и обвиняли автошколы во всех грехах. И это, кстати говоря, при том, что именно автошколы, а не государство в лице ГАИ, как уже писал портал «АвтоВзгляд», вынесли на своих плечах расходы по оснащению классов, площадок и машин в соответствии с экзаменационными требованиями.

А вот цифры говорят о том, что ситуация со сдачей экзамена не ухудшилась, а улучшилась, причем на самых сложных его этапах — практических экзаменах на площадке и в городе. Если в 2015 году по старым правилам площадку сдавали 73%, то в 2016 году гораздо большее количество упражнений сдали с первого раза 75% выпускников автошкол. Это при том, что площадку сдают и те, кто идет за «правами» на прицепы. Раньше этого не было. Уверенную езду по городу демонстрирует 55% кандидатов, что на 5% больше, чем в 2015 году. А это реальная победа, поскольку по городу теперь катают 20−30 минут, да и сложность маневров значительно усложнилась, так же как и выросло их количество.

Интересная ситуация с теоретическим — самым легким — их всех экзаменов. Как ни странно, здесь процент успешной сдачи с первого раза действительно уменьшился, но не с 75 до 44 процентов, как нас уверяли, а до 70%. Можно предположить, что дополнительные 5 вопросов на каждую из 2-х ошибок сыграли свою роль. Плюс ошибки в экзаменационных билетах, которые так никто и не поправил, дали себя знать.

Иначе говоря, даже беглый анализ официальных статистических форм говорит о том, что лукавили господа полицейские. Интересно, зачем? Не затем ли, чтобы прикрыть несуразности созданного ими документа под красивым названием Административный регламент, в котором количество разнообразных ошибок, двусмысленностей и других ляпов зашкаливает? Да и скрыть собственное желание ничего не делать, чтобы его исправить — заодно? Но самая большая интрига представленного документа кроется в количестве автошкол, которое указывает ГИБДД в отчете — 8070 образовательных учреждений.

Все бы хорошо, да только есть одно «но»: на официальном сайте той же Госавтоинспекции в разделе «Автошколы» значится 3538 организаций, прошедших проверку соответствия учебно-материальной базы и получшивших заключения. Возникает вопрос, а где остальные 4500 автошкол? Это такая недоработка по опубликованию списка официальных организаций на официальном сайте — забыли большую половину своих подопечных, или в стране 4500 виртуальных автошкол, работающих без заключений ГИБДД, а то, может, и без лицензий. Но как тогда после окончания таких автокурсов доблестные полицейские допускают граждан к экзаменам? Ведь получатся, что из 2 млн. ежегодно выдаваемых ими водительских «корочек» больше половины недействительны и подлежат аннулированию?

На наш же взгляд аннулированию подлежит если и не сама ГИБДД, то уж ее нынешнее руководство, в очередной раз доказавшее свою полную профнепригодность и нежелание менять методы и стиль работы, а способное лишь «держать и не пущать» — однозначно…

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3 апреля 2017
1990