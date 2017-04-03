ГИБДД, ограничив в правах начинающих водителей, скрыла от правительства правду о числе ДТП с их участием

Неоднократно в конце прошлого года-начале этого представители Госавтоинспекции заявляли, что после введения новых правил приема экзаменов процент сдачи с первого раза упал, и обвиняли автошколы во всех грехах. И это, кстати говоря, при том, что именно автошколы, а не государство в лице ГАИ, как уже писал портал «АвтоВзгляд», вынесли на своих плечах расходы по оснащению классов, площадок и машин в соответствии с экзаменационными требованиями.

А вот цифры говорят о том, что ситуация со сдачей экзамена не ухудшилась, а улучшилась, причем на самых сложных его этапах — практических экзаменах на площадке и в городе. Если в 2015 году по старым правилам площадку сдавали 73%, то в 2016 году гораздо большее количество упражнений сдали с первого раза 75% выпускников автошкол. Это при том, что площадку сдают и те, кто идет за «правами» на прицепы. Раньше этого не было. Уверенную езду по городу демонстрирует 55% кандидатов, что на 5% больше, чем в 2015 году. А это реальная победа, поскольку по городу теперь катают 20−30 минут, да и сложность маневров значительно усложнилась, так же как и выросло их количество.

Интересная ситуация с теоретическим — самым легким — их всех экзаменов. Как ни странно, здесь процент успешной сдачи с первого раза действительно уменьшился, но не с 75 до 44 процентов, как нас уверяли, а до 70%. Можно предположить, что дополнительные 5 вопросов на каждую из 2-х ошибок сыграли свою роль. Плюс ошибки в экзаменационных билетах, которые так никто и не поправил, дали себя знать.