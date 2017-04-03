ГИБДД, ограничив в правах начинающих водителей, скрыла от правительства правду о числе ДТП с их участием

Между тем, даже собственные гаишные данные свидетельствуют о том, что водители со стажем вождения до двух лет — самая безаварийная категория автолюителей. И даже более того: ДТП, случившихся по их вине, с каждым годом становится все меньше! Так, в 2015 году количество аврий, совершенных ими, сократилось на 26,5% по сравнению с показателями 2014 года, а водителями мопедов — аж на 45,9% а по итогам 2016 года устойчивое снижение продолжилось: на 20% и 26: соответственно по сравнению с 2015 годом. И произошло это не из-за ужесточения всяческих административных барьеров, а только благодаря проведенной в стране реформе автошкол, которой ГИБДД, кстати сказать, усиленно противилась. Суммарно же за два пореформенных года эти цифры составили 46,5% и 71.9% соответственно. То есть можно говорить о том, что введение новых программ обучения будущих «рулевых» способствовало беспрецедентному улучшению ситуации с аварийностью начинающих водителей.
Так же статистические данные ГИБДД полностью развенчивают созданный ею же миф о том, что начинающие водители — самые аварийные. Поскольку из общего количества дорожно-транспортных происшествий, совершенных из-за нарушений ПДД водителями транспортных средств, доля начинающих — 8%. Но самое интересное, это данные по сдаче экзаменов.