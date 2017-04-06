В какие структуры переведут инспекторов ГИБДД после ликвидации этой службы

Фото Геннадий Черкасов
Появившиеся после недавней отставки главного автоинспектора страны Виктора Нилова слухи о том, что ГИБДД будет реформирована до полной своей ликвидации, а ее функции передадут другим министерствам и ведомствам, и сегодня активно тиражируются СМИ. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, насколько они обоснованы, и куда в этом случае могут в «переехать» гаишные подразделения.
Александр Ростарчук

В принципе, от того, что из ГАИ выведут отделы пропаганды, технического надзора, организации дорожного движения и даже снимут с нее регистрационные и экзаменационные функции — ничего страшного для страны и ее моторизованных граждан не произойдет.

Пропагандистов, информирующих водителей о грядущих природных катаклизмах и сообщающих заинтересованным лицам статистические данные об аварийности, можно легко и совершенно безболезненно для безопасности дорожного движения перевести в Комиссии по БДД, в обязательном порядке существующие при любой региональной власти.

Спецов по организации дорожного движения так же пригреют структуры, отвечающие за транспортную логистику в конкретном городе, районе и области (в Москве, скажем, этим заведуют как минимум три департамента, не считая специальных служб в префектурах).

С инспекторами технадзора, оставшимися после передачи техосмотра в загребущие руки страховщиков не у дел и превратившимися, по сути, в порученцев руководителей подразделений ГАИ на местах, еще проще. Их наверняка пригреют в очень сходном по функциям и задачам Ространснадзоре, или вообще в любом ведомстве, так или иначе имеющем отношение к контролю за перевозками, благо таких у нас в достатке.

Что касается снятия и постановки машин на учет, то эти регистрационные действия передаются со всей существующей гаишной базой в Минтранс.

Фото Дмитрий Каторжнов

Некоторые сложности возникнут по части экзаменационной работы, но и они решаемы. Так, уже довольно давно обсуждается вопрос о ее передаче в частные руки по примеру многих цивилизованных стран. Предполагается, что организации, которые станут этим заниматься, объединят в федеральную палату или коллегию (как объединены нотариусы или адвокаты), а ее члены будут нести жесткую материальную или даже уголовную ответственность за неправомерную или необоснованную выдачу «прав».

Задача упрощается еще и потому, что все эти гаишные службы достаточно малочисленны — даже подразделение по оказанию госуслуг (экзамены и регистрация) в масштабах страны насчитывает не более 3000 человек (к тому же значительная часть из них — гражданские лица). Другое дело, что те кто носит погоны в «штатские» ведомства могут и не пойти, поскольку лишаться многочисленных «бонусов», положенных служивым людям. А значит, что на весьма длительное время мы столкнемся с жутким бардаком и при постановке машин на учет, и особенно с выдачей «прав». С экзаменационной работой и сейчас-то нерешенных проблем (в том числе и откровенно коррупционных) выше крыши, а что будет, когда ею начнут заниматься абсолютно новые люди, которых, кстати сказать, еще надо обучить, просто страшно представить. Между тем, и первую, и вторую госуслугу ежегодно получает около 10 млн. россиян.

Однако главной вопрос этой реформы — как быть с несколькими десятками тысяч инспекторов ДПС. Предложение перевести их в ППС не выдерживает никакой критики, что, как нам кажется, понял и сам министр внутренних дел господин Колокольцев. Причем понял это не сегодня и не вчера.

Фото Дмитрий Каторжнов

Дело в том, что идея соединения ППС с ДПС возникла еще года полтора-два назад во время рабочего визита главы МВД России в Казахстан, где подобный симбиоз вроде бы доказал свое право на жизнь. Вернувшись домой, министр потребовал от ГУ ОБДД и ГУ ООП МВД РФ проработать вопрос о переносе зарубежного опыта в российские реалии. Главки около двух месяцев сводили концы с концами, но результат разочаровал все заинтересованные стороны.

Начать с того, что для подобного объединения как минимум необходимо переделать абсолютно всю нормативную базу, связанную с работой полиции — от КоАП РФ, Законов РФ «О полиции», «О безопасности дорожного движения» и ряда других до нескольких Административных регламентов и десятков (если не сотен) подзаконных актов правительства страны в целом и МВД в частности, включая министерские приказы. На это чиновникам всех уровней (включая администрацию президента) и депутатам Госдумы потребуется не менее года, а то и двух (подготовка документов о передаче техосмотра от ГАИ к РСА заняла более трех месяцев). И еще минимум год уйдет на разные организационно-штатные мероприятия. Ясно, что в преддверии не только ЧМ по футболу, но и президентских выборов времени на это нет.

Но даже если бы оно и нашлось, овчинка выделки не стоила. Поскольку при нынешней численности экипажей ППС, усиленных инспекторами ДПС, дороги страны буквально за пару дней превратились бы в один чудовищный затор из десятков тысяч неоформленных аварий. Это с одной стороны. А с другой, быстро бы поднял голову хулиганствующий элемент и пышным цветом расцвела бытовуха.

Просто потому, что, как считают эксперты портала «АвтоВзгляд», оказаться в одно время на ДТП (да еще не дай Бог с пьяными водилами и пострадавшими, когда и искать по горячим следам бандита, отнявшего у прохожего борсетку, физически не получиться:

Фото Геннадий Черкасов

— Сегодня во многих российских регионах в зону обслуживания одного экипажа ДПС входит 150 км дорог, — комментирует порталу «АвтоВзгляд» ситуацию главный эксперт «Национального экспертного совета по подготовке и тестированию водителей транспортных средств» Александр Лыткин. — И представьте, что, например, на одной из трасс Оренбургской области километрах в сорока-пятидесяти от ближайшего райцентра произошла авария, в которой пострадали люди. На ее грамотное оформление (такое, чтобы виновный из-за неорректно составленных документов не ушел от ответственности в суде, а невиновный наоборот — не отправился бы по этапу) может уйти до трех-четырех часов, а то и больше. При этом водителей транспортных средств в такой ситуации в обязательном порядке надо доставить на медосвидетельствование и отвезти обратно. Кто в это время будет утихомиривать пьяного бытового дебошира с топором или хулиганов, пристающих к прохожим с ножом? Да и «простые» аварии, где помято только «железо», могут отвлечь «сборный» полицейский экипаж минут на сорок. А если таких ДТП в зоне ответственности две или три? Одним словом, если опираться только на здравый смысл, а не на клановые ведомственные разборки и политические игрища, ликвидация ГИБДД возможна сегодня лишь при колоссальном — в разы! — увеличении и численности патрульных автомобилей, и сотрудников. Что как-то не вяжется с общей концепцией реформирования МВД…

Портал «АвтоВзгляд»

Между тем, даже среди простых автовладельцев нет единого мнения о том, нужно ли ликвидировать погрязшую в проблемах и коррупции ГИБДД. Так, проведенное летом прошлого года порталом «Российская общественная инициатива» голосование на тему: «Расформировывать ГИБДД как самостоятельную структурную единицу в МВД, и передать функции по контролю за дорожным движением работникам МВД» дало следующий результат. «За» высказалось 494 человека, «Против» — 202. А опрос портала «АвтоВзгляд», состоявшийся на этой неделе, дал еще более неоднозначный итог. За расформирование автоинспекции и передачу ее функций другим службам высказалось 49% респондентов, а против этого — 51%. Но в любом случае ясно одно. Реальная, а не на бумаге, реформа ГИБДД необходима. Но инициировать и провести ее нынешнее руководство службы вряд ли сможет.

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6 апреля 2017
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