В какие структуры переведут инспекторов ГИБДД после ликвидации этой службы

В принципе, от того, что из ГАИ выведут отделы пропаганды, технического надзора, организации дорожного движения и даже снимут с нее регистрационные и экзаменационные функции — ничего страшного для страны и ее моторизованных граждан не произойдет.

Пропагандистов, информирующих водителей о грядущих природных катаклизмах и сообщающих заинтересованным лицам статистические данные об аварийности, можно легко и совершенно безболезненно для безопасности дорожного движения перевести в Комиссии по БДД, в обязательном порядке существующие при любой региональной власти.

Спецов по организации дорожного движения так же пригреют структуры, отвечающие за транспортную логистику в конкретном городе, районе и области (в Москве, скажем, этим заведуют как минимум три департамента, не считая специальных служб в префектурах).

С инспекторами технадзора, оставшимися после передачи техосмотра в загребущие руки страховщиков не у дел и превратившимися, по сути, в порученцев руководителей подразделений ГАИ на местах, еще проще. Их наверняка пригреют в очень сходном по функциям и задачам Ространснадзоре, или вообще в любом ведомстве, так или иначе имеющем отношение к контролю за перевозками, благо таких у нас в достатке.

Что касается снятия и постановки машин на учет, то эти регистрационные действия передаются со всей существующей гаишной базой в Минтранс.