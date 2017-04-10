Верховный суд встал на сторону пьяных водителей

Что примечательно, не нашел причин не доверять инспекторам и мировой судья, лишивший «пьяного» драйвера права управления транспортным средством сроком на 1 год и 6 месяцев. Разумеется, со штрафом в сумме 30 000 рублей. Еще бы, ведь правоохранители не могут обманывать — в протоколе русским по-белому написано, что запись процесса медосвидетельствования задержанного прилагается. Только вот где она — суд так и не выяснил.

На официальный запрос в местном наркологическом диспансере отписались, что, мол, «материалы отсутствуют по техническим причинам». Не было при проведении освидетельствования и понятых. Почему не было? Да потому что, как уже говорилось, не было и самого освидетельствования! Впрочем, не увидели оснований для отмены приговора и вышестоящие инстанции — городской и областной суды поддержали первоначальный вердикт, доверившись исключительно показаниям гаишников.