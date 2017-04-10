Верховный суд встал на сторону пьяных водителей

Очередной случай полицейского беспредела произошел в Вологде, где на одной из улиц города сотрудники ГИБДД остановили машину, которой — по их мнению — управлял водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Вероятно, служивым понадобилась очередная жертва, чтобы или выполнить план, или пошло пополнить собственные карманы. Впрочем, скорее все-таки второе. Иначе как объяснить тот факт, что шоферу не предложили пройти медицинское освидетельствование, а просто напросто выписали протокол по ч.1 ст. 12.26 КоАП РФ и отправили документы в суд. Похоже, нагнетая обстановку, придорожные полицейские ждали от «рулевого» предложения «решить вопрос на месте», но так и не получив результата, сделали его без вины виноватым.
Что примечательно, не нашел причин не доверять инспекторам и мировой судья, лишивший «пьяного» драйвера права управления транспортным средством сроком на 1 год и 6 месяцев. Разумеется, со штрафом в сумме 30 000 рублей. Еще бы, ведь правоохранители не могут обманывать — в протоколе русским по-белому написано, что запись процесса медосвидетельствования задержанного прилагается. Только вот где она — суд так и не выяснил.
На официальный запрос в местном наркологическом диспансере отписались, что, мол, «материалы отсутствуют по техническим причинам». Не было при проведении освидетельствования и понятых. Почему не было? Да потому что, как уже говорилось, не было и самого освидетельствования! Впрочем, не увидели оснований для отмены приговора и вышестоящие инстанции — городской и областной суды поддержали первоначальный вердикт, доверившись исключительно показаниям гаишников.
Беспричинно лишенному «прав» водителю стоит поставить при жизни памятник — он дошел с жалобами до Верховного суда РФ, где добился-таки справедливости. Фемида признала решения нижестоящих инстанций незаконными и неправомерными, мотивируя это тем, что «использование доказательств по делу об административном правонарушении не допускается, если указанные доказательства были получены с нарушением закона».
Иными словами, для подтверждения факта медицинского освидетельствования, а также его результатов, гаишники должны были либо привлечь двух понятых, либо запечатлеть процесс проверки водителя на предмет алкогольного (наркотического) опьянения на видеокамеру. В противном случае, такая проверка является незаконной. Хотя наверняка полицейские даже не думали, что жертва, пусть и неудачного развода на деньги, пойдет до конца. Ведь как показывает практика, суды находятся в одной упряжке с гаишниками, и выносят постановления по принципу: «Ты видел суслика, нет? И я нет. А он есть».
И хотя справедливость восторжествовала, вопросы к этому делу остаются. И главный из них: как были наказаны инспекторы ДПС, нагло нарушившие закон. Вопрос, впрочем, чисто риторический…