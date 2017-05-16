Как по дешевке купить красивый номер для авто

Фото: Вячеслав Василенко
Несмотря на то, что официальное «добро» на торговлю «красивыми» регистрационными знаками для автомобилей полицейским пока так и не дали, ГИБДД пуще прежнего «барыжит» ими из-под полы. Только выбирает для этого более изощренные способы.
Мирон Горин

То ли борьба с коррупцией в рядах придорожных полицейских, то ли искусственно созданный правоохранителями миф об этой самой борьбе, вынудили гаишников изыскивать все новые методы ведения прибыльного теневого бизнеса. Причем мало того, что они значительно увеличили объемы продаж «блатных» номеров, так еще и не слабо взвинтили на них ценники.

Если раньше прикупить модную «жестянку» можно было, обратившись, так сказать, «по блату» к знакомому или знакомому знакомого, так или иначе связанного с гайцами, то теперь для приобретения «крутого» номера нужно лишь зайти на один из автомобильных форумов в интернете или стать пользователем социальных сетей.

Так, на всем известном Drive2 или том же Facebook совсем несложно отыскать посты (группу), посвященные торговле регистрационными знаками. Портал «АвтоВзгляд» связался с одним из таких продавцов, который во всех подробностях рассказал об алгоритме оформления и ценниках на ту или иную «жестянку».

Фото: Вячеслав Василенко

Скажем сразу: в столичном регионе с учетом «зеленого коридора» в одном из двух наиболее коррупционных МОГТОТРЭР ГИБДД — № 2 на улице Твардовского или № 4 на улице Перерва, дешевле 100 000 рублей «блатной» номерок не купить. Дороже — пожалуйста!

Все зависит от пожеланий клиента: хотите пять одинаковых цифр, да еще и с многозначительными буковками (скажем, А777АА77 или А999МР99), готовьтесь прибавить к означенной сумме еще столько же. Ну, а какие-нибудь «обычные» 666, от которых в ряде случаев простые смертные даже отказываются — без учета оплаты пошлин за регистрационные действия и замену госномера — в «соточку» (плюс-минус торг) уложатся легко.

Конечно, все обстоит не так как раньше, когда потенциальный клиент заходил в нужный кабинет, доставал наличку и получал заветные номера — сейчас придется, пусть и минут на сорок, стать владельцем нового транспортного средства, на котором установлен необходимый государственный знак.

Фото: Вячеслав Василенко

После получения денежки и оформления договора купли-продажи такого автомобиля, «проводник» без очереди подведет вас к нужному окошку в ГАИ, где после мгновенного оформления машины на нового собственника потребуется заполнить бумагу о сохранении за собой тех самых номерных знаков. По закону они будут числиться за вами месяц, но к чему эти формальности, если сходу в этом же окне можно зарегистрировать красивые «жестянки» на свеженький автомобиль. Причем не важно, новый ли он абсолютно, или это машина с уже закрепленными за ней в ГАИ знаками.

В последнем случае нужно лишь написать заявление на замену госномера и оплатить в бюджет 2850 рублей. Потом вы в припаркованной рядом с ГИБДД «Газели» подписываете новый договор купли-продажи того самого авто, который был приобретен меньше часа назад ради «знаковых» номеров, и отдаете его бывшему же владельцу (читай — засланному гаишниками казачку-бизнесмену).

Все элементарное — просто, а главное — законно! Талончик с ближайшим номерком электронной очереди имеется, регистрационные действия проведены по всем правилам российского законодательства, да и машину вы купили вполне официально. Впрочем, как и продали.

Фото: Вячеслав Василенко

А вот главный вопрос: «Откуда же берут эти добрые помощники красивые таблички» остается без ответа. Не нужно быть интеллектуалом, чтобы понять: все самые ходовые в среде модных автомобилистов «жестянки» откладываются заранее, информация об этом передается тем самым «проводникам», которые тут же подгоняют какой-нибудь «автохлам» и ставят его на учет.

Объявлений о продаже полугнилых «четверок» или тому подобной рухляди с номерами 007, 001, 500 и прочими в Сети видимо-невидимо. А то, что удовольствие это не из дешевых — извините: руководители, с чьего ведома весь этот сервис и организован, тоже хотят кушать устрицы и пить шампанское. Коррупция ведь, помните? А значит риски должны быть застрахованы.

Фото: Вячеслав Василенко

Впрочем, поковырявшись в интернете можно найти и куда более дешевые варианты: от 10 000 до 45 000 рублей в зависимости от значимости цифр и букв на табличке. Принцип продажи номеров в случае с «частниками» ничем не отличается от уже описанного выше алгоритма — вы покупаете автомобиль вместе со знаками. Только вот заниматься оформлением или переоформлением придется уже самостоятельно — все как положено в ГИБДД: с потраченными временем и нервами.

Конечно, хорошо, если у вас имеется знакомый знакомого, который хотя бы поможет побыстрее пробраться к окошку (на худой конец можно приобрести ближайший по времени талончик у работающего в тесной связи с гаишниками перекупщика за 1500−4000 рублей). В иных случаях, как уже говорилось — либо стой в очереди (и для оформления очередного документа — каждый раз заново), либо — All inclusive с трамплином от 100 000 «деревянных».

автоправо, взятка, очереди в ГАИ, ПДД, произвол ГАИ, регистрация, ГИБДД, обман, мошенничество, прокуратура
16 мая 2017
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