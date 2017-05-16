Как по дешевке купить красивый номер для авто

То ли борьба с коррупцией в рядах придорожных полицейских, то ли искусственно созданный правоохранителями миф об этой самой борьбе, вынудили гаишников изыскивать все новые методы ведения прибыльного теневого бизнеса. Причем мало того, что они значительно увеличили объемы продаж «блатных» номеров, так еще и не слабо взвинтили на них ценники.

Если раньше прикупить модную «жестянку» можно было, обратившись, так сказать, «по блату» к знакомому или знакомому знакомого, так или иначе связанного с гайцами, то теперь для приобретения «крутого» номера нужно лишь зайти на один из автомобильных форумов в интернете или стать пользователем социальных сетей.

Так, на всем известном Drive2 или том же Facebook совсем несложно отыскать посты (группу), посвященные торговле регистрационными знаками. Портал «АвтоВзгляд» связался с одним из таких продавцов, который во всех подробностях рассказал об алгоритме оформления и ценниках на ту или иную «жестянку».