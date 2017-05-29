ГИБДД Москвы лишает «прав» любого, кто ездит без видеорегистратора

Очередное свидетельство очередного, увы, беззаконного попрания прав (в прямом и переносном смысле этого слова) автовладельца стала известна редакции портала «АвтоВзгляд». История нашего героя, Сергея Крылова, началась в конце марта в Москве, когда он за рулем своей Toyota Corolla, подвозя товарища, повернул со Звездного бульвара на Новомосковскую улицу. Обе эти магистрали, для справки, тут односторонние, только на Новомосковской выделена полоса для движения общественного транспорта во встречном направлении. Через некоторое время с машиной Крылова поравнялся патруль ДПС.

Экипаж внимательно изучил переднюю часть салона нашего героя и, убедившись в отсутствии видеорегистратора на лобовом стекле, остановил его машину у обочины. После этого капитан полиции ГИБДД СВАО Осипов Сергей Андреевич забрал у Сергея Крылова «права», походя бросив, что последний где-то там выехал на «встречку», и двинулся в полицейскую машину. «Слегка» удивленный водитель сообщил полицейскому, что это не так и призвал в свидетели своего пассажира. Но на служивого, как обычно, это не произвело никакого впечатления. Он закрылся в казенном транспорте и принялся что-то писать в служебном планшете.