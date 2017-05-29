ГИБДД закрывает все автошколы страны

Фото "АвтоВзгляд"
На днях были зарегистрированы Минюстом и вступили в силу два приказа ГУ ОБДД МВД РФ, определивших взаимодействие ГИБДД с автошколами. Этих документов автокурсы страны ждали давно, но дождавшись, обомлели: гаишные документы поставили их на гарнь закрытия. По крайней мере их львиная доля в ближайшее время не сможет работать по техническим причинам. А вот устранимы ли они, разбирался портал «АвтоВзгляд».
Александр Ростарчук

Без двух дней 9 месяцев рождались в недрах ГУ ОБДД МВД РФ эти злополучные бумаги. В итоге свет увидела «не мышонок, не лягушка, а неведома зверушка». Дающая полный простор для местного нормотворчества и коррупции. Дело в том, что из текста документа, который вроде бы обсуждали и согласовали все заинтересованные лица, включая представителей автошкольного сообщества страны, странным образом испарилась ключевая норма, которую, собственно, и ждали образовательные учреждения.

Согласно ей, при наличии у учебного заведения необходимых условий, экзамены на «права» инспектора ГИБДД проводят на ее базе. Это удобно всем: и курсантам, которым родные стены помогают; гаишникам, у которых собственных ресурсов для приема экзаменов нет вовсе, и, разумеется, самим автошколам в конкурентной борьбе за клиента. Однако свежие приказы ГИБДД сгубили намечавшуюся было идилию на корню, да и вообще поставили под сомнение существовани и автошкол, и даже экзаменационных подразделений Госавтоинспекции.

Фото avtovzglyad.ru

Ведь теперь автошколы, вложив немалые деньги, чтобы с 1 сентября экзамены шли по новым правилам (а в ряде регионов, повторимся, у ГАИ нет ничего своего, от слова «совсем»: ни машин, ни классов, ни площадок), вынуждены идти на поклон к местному гаишному начальнику, в исключительном праве которого решать, достойна ли конкрентная школа работать по новому, или нет.

То есть все предыдущие гаишные разрешения, полученный школами, теперь таковыми уже не считаются. Более того, согласно упомянутым приказам, даже если эта конкретная автошкола вновь сумеет получить полицейское «одобрямс» и сызнова докажет, что полностью соответствует и практически является образом и подобием гаишного экзаменационного подразделения, совсем не факт, что в нее придут экзаменаторы в форме. Решать вопрос, направлять ли их в эту школу или соседнюю будет, как уже говорилось, лично местный гражданин начальник. И по каким критериям он станет определять лучшую из двух совершенно одинаково оборудованных автошкол — совершенно не понятно.

Скорее всего, учитывая нравы и традиции отечественных придорожных полицейских, в силу всупят традиционные механизмы: коррупционно-договорные. И автошколам придется выполнять любую прихоть ГАИ, чтоб добиться ее расположения. И не важно, что ученики одной автошколы будут вынуждены идти сдавать экзамены в другую, незнакомую организацию — об удобстве для клиентов, как всегда, в этом ведомстве никто никогда не думал. Как не думали, похоже, в ГИБДД и о том, что из-за их нормотворчества скоро все автошколы страны вообще могут остановить работу.

Фото avtovzglyad.ru

Ведь одним легким росчерком пера генерал Швецов, временно исполняющий обязанности начальника российской ГИБДД, отменил собственные рекомендации по порядку организации подобной работы подразделениями Госавтоинспекции. А это значит, что теперь служивые лишены любых оснований для выдачи автошколам необходимых заключений-разрешений-согласований.

А без них автошколы работать не имеют права, поскольку это грубейшее нарушение лицензионных требований. Установив которое, органы конртоля и надзора выдают сначала предписание, а при невыполнении оного аннулируют лицензию в судебном порядке. Учить нельзя. Как и сдавать экзамены в ГИБДД. Поскольку Госавтоинспекция не вправе допускать к ним выпускников автошкол, работающих с нарушениями, не имеющих заключений ГИБДД и согласованных программ, и уж тем более лицензий. Круг замкнулся. Но совершенно непонятно, зачем ГИБДД в лице генерала Швецова его замкнула? Хотя если знать, сколько рыбки можно выловить в мутной воде, многое становится понятным…

водительское удостоверение, автошколы, экзамены в ГАИ, произвол ГАИ
30 мая 2017
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