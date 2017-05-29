ГИБДД закрывает все автошколы страны

Ведь теперь автошколы, вложив немалые деньги, чтобы с 1 сентября экзамены шли по новым правилам (а в ряде регионов, повторимся, у ГАИ нет ничего своего, от слова «совсем»: ни машин, ни классов, ни площадок), вынуждены идти на поклон к местному гаишному начальнику, в исключительном праве которого решать, достойна ли конкрентная школа работать по новому, или нет.

То есть все предыдущие гаишные разрешения, полученный школами, теперь таковыми уже не считаются. Более того, согласно упомянутым приказам, даже если эта конкретная автошкола вновь сумеет получить полицейское «одобрямс» и сызнова докажет, что полностью соответствует и практически является образом и подобием гаишного экзаменационного подразделения, совсем не факт, что в нее придут экзаменаторы в форме. Решать вопрос, направлять ли их в эту школу или соседнюю будет, как уже говорилось, лично местный гражданин начальник. И по каким критериям он станет определять лучшую из двух совершенно одинаково оборудованных автошкол — совершенно не понятно.

Скорее всего, учитывая нравы и традиции отечественных придорожных полицейских, в силу всупят традиционные механизмы: коррупционно-договорные. И автошколам придется выполнять любую прихоть ГАИ, чтоб добиться ее расположения. И не важно, что ученики одной автошколы будут вынуждены идти сдавать экзамены в другую, незнакомую организацию — об удобстве для клиентов, как всегда, в этом ведомстве никто никогда не думал. Как не думали, похоже, в ГИБДД и о том, что из-за их нормотворчества скоро все автошколы страны вообще могут остановить работу.