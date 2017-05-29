ГИБДД закрывает все автошколы страны

Без двух дней 9 месяцев рождались в недрах ГУ ОБДД МВД РФ эти злополучные бумаги. В итоге свет увидела «не мышонок, не лягушка, а неведома зверушка». Дающая полный простор для местного нормотворчества и коррупции. Дело в том, что из текста документа, который вроде бы обсуждали и согласовали все заинтересованные лица, включая представителей автошкольного сообщества страны, странным образом испарилась ключевая норма, которую, собственно, и ждали образовательные учреждения.
Согласно ей, при наличии у учебного заведения необходимых условий, экзамены на «права» инспектора ГИБДД проводят на ее базе. Это удобно всем: и курсантам, которым родные стены помогают; гаишникам, у которых собственных ресурсов для приема экзаменов нет вовсе, и, разумеется, самим автошколам в конкурентной борьбе за клиента. Однако свежие приказы ГИБДД сгубили намечавшуюся было идилию на корню, да и вообще поставили под сомнение существовани и автошкол, и даже экзаменационных подразделений Госавтоинспекции.