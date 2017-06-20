Мажор на BMW вымогал у сотрудника ГИБДД 12 000 000 рублей

Только сейчас получила огласку история, начавшаяся минувшей осенью на одной из улиц ночной Москвы. Тогда 32-летний Сурен Ванецян катался по городу за рулем своего BMW и не особо следил за разметкой на асфальте, регулярно прохватывая по «встречке». В конце концов он попался на глаза патрульному экипажу ДПС, который остановил гражданина принялся за составление протокола. Перспектив лишиться «прав» настолько не радовала Суренчика, что он не поскупился на театральные эмоции, уговаривая стражей порядка отпустить его без протокола. В конце концов некаменное сердце стража порядка дрогнуло и он согласился отпустить провинившегося за символическую сумму в 10 000 рублей.

Как выяснилось, нарушитель оказался не так прост, как казался. Оказывается, он тайком снимал свою беседу с инспектором на видео, пишет Life. Позднее он связался с полицейским, взявшим его деньги и потребовал у стража 2 млн. рублей под угрозой публикации записи. Инспектор, попав в «интересное положение», в конце концов собрал требуемую шантажистом сумму. Но глупый и жадный Ванецян решил, что полицейский достаточно богат, чтобы заплатить за молчание в шесть раз больше — 12 миллионов рублей. Инспектор, понимая, что шантажист может вообще никогда не остановиться и что 12 млн. найти не получается, все рассказал начальству. В результате дпсник был уволен. А жадный Суренчик оказался за решеткой по обвинению в вымогательстве. Теперь, в соответствии со статьей 163 ч.3 УК, ему грозит тюремное заключение на срок от 7 до 15 лет.