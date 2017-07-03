81 год беспредела отмечает 3 июля российская ГИБДД

Ведь нескольким поколениям отечественных водителей, имеющим несчастье сталкиваться с представителями этой службы, она в первую очередь запомнилась повальным хамством и вымогательством сотрудников. Даже удивительно, что за более чем 80 лет эта структура так и не научилась толково организовывать движение, без очередей регистрировать автомобили и выдавать «права», а главное — не брать взятки.

При этом удивляет и отношение к ведомству высших эшелонов власти. Эти эшелоны что в советские времена, что сейчас демонстративно не замечают несоответствие зарплат и реального образа жизни ни гаишных генералов, ни мелкой гаишной сошки. Хотя, подъехав к офису любого подразделения придорожных полицейских, можно увидеть парад роскошных авто, принадлежащих личному составу, А если копнуть глубже, то и удивиться не менее роскошным их особнякам.

И это откровенное попустительство к проступкам придорожных полицейских, за которые представители других госструктур сплошь и рядом отправляются в места не столь отдаленные, позволяет повелителям свистков и полосатых жезлов вот уже 81 год творить на дороге откровенный беспредел в режиме нон-стоп. Очередные видеосвидетельства которого портал «АвтоВзгляд» публикует в столь знаменательный для ГАИ день.