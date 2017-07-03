81 год беспредела отмечает 3 июля российская ГИБДД

Фото: Геннадий Черкасов, «Московский Комсомолец»
Сегодня ГАИ России, она же ГИБДД, исполняется 81 год. Возраст почтенный, и в торжествах по его достижению принято говорить высокие и приятные слова в адрес юбиляра. Увы, но только не в этом случае.
Виктория Базылева

Ведь нескольким поколениям отечественных водителей, имеющим несчастье сталкиваться с представителями этой службы, она в первую очередь запомнилась повальным хамством и вымогательством сотрудников. Даже удивительно, что за более чем 80 лет эта структура так и не научилась толково организовывать движение, без очередей регистрировать автомобили и выдавать «права», а главное — не брать взятки.

При этом удивляет и отношение к ведомству высших эшелонов власти. Эти эшелоны что в советские времена, что сейчас демонстративно не замечают несоответствие зарплат и реального образа жизни ни гаишных генералов, ни мелкой гаишной сошки. Хотя, подъехав к офису любого подразделения придорожных полицейских, можно увидеть парад роскошных авто, принадлежащих личному составу, А если копнуть глубже, то и удивиться не менее роскошным их особнякам.

И это откровенное попустительство к проступкам придорожных полицейских, за которые представители других госструктур сплошь и рядом отправляются в места не столь отдаленные, позволяет повелителям свистков и полосатых жезлов вот уже 81 год творить на дороге откровенный беспредел в режиме нон-стоп. Очередные видеосвидетельства которого портал «АвтоВзгляд» публикует в столь знаменательный для ГАИ день.

Фото: Геннадий Черкасов, «Московский Комсомолец»

Сотрудники ростовской ГИБДД, решившие объехать пробку по встречной полосе, даже представить себе не могли, что на дорогу выбегут пешеходы, которые так любят пересекать проезжую часть в неположенных местах. Согласимся, девушка, подлетевшая от удара патрульной машины, явно неправа, но посмотрите на автомобиль гаишников…

Мало того, что они летели на высокой скорости без включенных проблесковых маячков, так еще и подвергли потерпевшую огромной опасности, неумело оказывая первую помощь.

Московский автомобилист — инвалид второй группы — опубликовал видеоролик, на котором запечатлено грубейшее нарушение. Сотрудники столичной ДПС оставили автомобиль на стоянке для водителей с органиченными возможностями, умудрившись перегородить сразу два парковочных места.

Судя по тому, что это произошло напротив пиццерии, смеем предположить, что инспекторы во время своей тяжелой службы очень сильно проголодались, и им просто не хватило времени, чтобы решить вопрос со стоянкой достойно.

Еще одно вопиющее нарушение — взяточничество — также попало во всемирную паутину. Сотрудник ГИБДД отлавливает злостных «гонщиков» на трассе М4 «Дон». Разумеется, до штрафов дело не доходит — инспектор решает вопросы на месте, абсолютно не стесняясь брать «бумажки» на глазах у проезжающих автомобилистов.

Более того, автор видео отмечает, что за полчаса, пока он наблюдал за деятельностью «бизнесмена» в фуражке, тот остановил еще троих таких же нарушителей…

Якобы неработающий стеклоподъемник — «отмазка» давно уже всем известная. Поймав в Самарской области очередного «хитреца», инспекторы хотели наживиться, угрожая водителю эвакуатором, оборванной обшивкой двери и даже снятием регистрационных знаков. Но за что? Ведь согласно ПДД, эксплуатация транспортного средства с неработающим стеклоподъемником не запрещена…

Особого внимания заслуживает поведение автомобилиста: никакого вам хамства, крика, наглости, понтов… «Спокойный как рыба» — верно подметили в комментариях.

А для любителей исторических дат и цифр напомним, что Государственная автомобильная инспекция (ГАИ), отмечает свой профессиональный праздник 3 июля. В этот день в 1936 году в СССР было принято «Положение o Государственной автомобильной инспекции Главного управления paбoчe-кpecтьянcкoй милиции НКВД CCCP», а также впервые сформулированы и разъяснены гражданам страны Правила дорожного движения. Которые в те годы сильно отличались от международных. В соответствие с ними ПДД были приведены в шестидесятых годах двадцатого века, когда наша страна присоединилось к соответствующей международной конвенции, и в стране начали действовать единые для цивилизованной Европы правила поведения на дороге.

После распада СССР, в 1998 году, службу переименовали в ГИБДД, но вскоре после этого личным распоряжением Владимира Путина разрешили использовать и прежнее название –ГАИ. 3 июля 2009 года был подписан приказ МВД России, обязывающий сотрудников ведомства отмечать этот день официальными и неофициальными мероприятиями.

автоправо, встречная полоса, проезд на красный, превышение скорости, выделенная полоса, парковка, сплошная линия, разворот через сплошную, штрафы, лишение прав, взятка, засада, видеофиксация, водительское удостоверение, ПДД, КоАП, произвол ГАИ, мигалки, проверка документов, ГИБДД
3 июля 2017
1384